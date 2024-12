Ranieri trattiene Le Fee e gli ritaglia un nuovo ruolo da regista

AS ROMA NEWS – Le ultime indiscrezioni di mercato davano Enzo Le Fee già lontano dalla Roma. Calciatore molto apprezzato da Juric, per lui fino a questo momento non c’è stato spazio sotto la guida di Claudio Ranieri. Che però ha in serbo per lui un programma molto preciso per metterlo al centro della Roma.

Per l’ex Rennes il nuovo allenatore ha in mente un anno di apprendistato che gli permetta di inserirsi al meglio nel calcio italiano, molto più tecnico e fisico di quello francese. Per cominciare a costruirgli addosso il ruolo di regista. “Enzo è un centrocampista che gioca dalla metà campo in avanti, ma secondo me può fare come Ancelotti o Pirlo, diventare un play“.

Un investitura importante per Le Fee, un giocatore che a 24 anni non è riuscito ancora a esprimere il suo talento, per larga parte inespresso. Fisico minuto (173 centimetri), ma calciatore grintoso e dai piedi buoni, è andato spesso incontro a infortuni che ne hanno minato la crescita.

Rumors di mercato parlavano di una possibile cessione del calciatore a gennaio con la formula del prestito, direzione Francia, ma le parole di Ranieri sembrano smentire tale ipotesi. Le Fee è stato un investimento importante dei giallorossi e la volontà del club al momento è quella di provare a valorizzare il ragazzo, sfruttando questa stagione per farlo ambientare, cominciando a ritagliargli addosso un nuovo ruolo, quello di regista. Casella che il prossimo anno potrebbe restare vuota, dato che l’avventura di Cristante a Trigoria è ai titoli di coda e Paredes è in scadenza di contratto.

Giallorossi.net – G. Pinoli

