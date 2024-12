“ON AIR!” – CARINA: “Se è Soulè il sostituto di Dybala, qua finisce male”, LO MONACO: “Se fosse andato via in estate forse ora le cose andavano meglio”, PRUZZO: “Richiudiamo la stalla finché siamo in tempo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Mi ha sorpreso tantissimo che anche Ranieri è stato colpito dalla sindrome di Trigoria…tutto gli si può dire tranne che non sia uno navigato. Arriva e dice che Dybala gioca sempre, che Pellegrini è come Lampard…passa un mese e dopo Como-Roma dice che questi non hanno capito cosa si stanno giocando…insomma, dopo un mese il plurale maiestatis è già sparito… Ranieri fino all’altro giorno allenava Lapadula, ora che si ritrova Dybala è normale che dica “ma chi te c’ha mandato…“, il problema è che ora Dybala è diventato Lapadula, anzi Lapadula segna un filino di più… Dal linguaggio del corpo e leggendo tra le righe, Ranieri mi sembra che stia dicendo: “Mica lo avevo capito che stavamo impicciati così“…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La partita di stasera per me è un impiccio… Il cammino della Roma in Coppa Italia, se vincesse con la Samp, sarebbe Milan, poi Lazio o Inter, e una tra Atalanta e Juventus in finale…Ditemi voi se la Roma, che non vince uno scontro diretto da anni, può farcela… Io stasera farei un 4-4-2 con Saud e Angelino terzini, Saelemaekers e Zalewski ali, e in attacco Soulè o Baldanzi dietro Dovbyk… Dybala? Ci sono già passato questa estate, i teatrini lasciano il tempo che trovano. Mi pare ovvio che Dybala non sia l’eroe per il quale era stato fatto passare questa estate, altrimenti non avrebbe mandato il suo procuratore a parlare con il Galatasaray. In questa storia non c’è nessuno che non stia facendo i propri interessi. Ma siccome io sono della Roma, e non di Dybala, se l’interesse della Roma è che vada via, allora vada tranquillamente… ”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Non serve a niente Celik da braccetto di una difesa a tre, per me è un danno, in area inciampa sul pallone, quando rilancia prende l’avversario…a questo punto preferire una difesa a quattro con il turco come terzino. Possibile che non si possa giocare a quattro dietro nemmeno contro la Sampdoria, quintultima in Serie B?…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Ranieri aziendalista? Certo, è un dipendente della Roma… Dybala lo ha sempre fatto giocare fino ad ora, poi se lui se ne vuole andare che deve fare…Io non capisco perchè ora bisogna prendersela con Ranieri…ci strappiamo i capelli per gente che arriva, promette amore, mo stiamo sprofondando in Serie B e quello manda l’agente a parlare col Galatasaray. Parliamo di questo, non di Ranieri! E’ aziendalista…certo che è aziendalista, lavora per la Roma! E speriamo lo faccia nel migliore dei modi…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Se mandano via Dybala e ne prendono uno più forte, per me va bene…Il nostro intento dovrebbe essere quello, prendere giocatori più forti e magari anche più giovani. Se però vendete Dybala per prendere Raspadori, noi stiamo per altri 5 anni con uno che è di fascia molto inferiore, e perciò siamo rovinati. Raspadori non è nemmeno così male, ma è la quarta punta del Napoli… E poi Balzaretti, non mi sembra un nome importante nello scouting italiano. Lui è quello che portò Bianda…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Dybala è uno che si accende quando le cose vanno bene, come Pellegrini, ma quando la barca va giù non c’è uno che rema dall’altra parte. Qui serve qualcuno che si prende le responsabilità quando le cose vanno male… Dybala non sono due settimane che ha un rendimento scadente, ragazzi, quest’anno ha fatto un gol su azione. Se il progetto originario era vendere Dybala, se ora si ripresenta l’occasione io sono favorevole…non dico che lui sia il primo problema, ma che sia uno dei problemi. Al suo posto prenderei un attaccante che fa gol, perchè di trequartisti ne hai. Qua hai un disperato bisogno di uno che segni…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Cedere Dybala la scorsa estate non sarebbe stato un dramma, anzi…non abbiamo la controprova, ma possiamo razionalmente pensare che le cose sarebbero andate anche meglio…Oggi Dybala si sta offrendo ad altre squadre, e non ribaltiamo la situazione dicendo che sta aspettando segnali dalla società. Quale segnale? A lui mancano poche partite per far scattare il rinnovo automatico… Sul fatto che Dan Friedkin abbia fatto un disastro quest’anno siamo d’accordo, ma vogliamo mettere tra le colpe anche quelle che non ha, tipo quella di Dybala che si offre in giro per il mondo. Poverino, la società non si è fatta sentire col giocatorino, poverino…voleva altri tre anni di contratto a 50 milioni l’anno…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “Non ci facciamo mancare nulla. Non credo che sia un discorso che riguardi solo Dybala, lui è solo l’elemento più rappresentativo della situazione. Ranieri ha tanta di quella esperienza e di conoscenza per quanto riguarda certe dinamiche, capisce che tutto questo possa portare disagio dentro lo spogliatoio, che già c’è da tanto tempo. Un disagio che hanno creato anche i giocatori stessi, è una squadra molto slegata. Non riescono a capire quale sia la vera problematica, quando uno è distratto nel cercare di trovare la propria dimensione, è distratto dalla realtà…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Se Dybala vuole andare via, come dice Ranieri, quella è la porta…ma io non sono così convinto. Per me quello che sta succedendo è tutto un film, nel senso che lui e il suo agente hanno voluto aprire il caso per vedere che succede anche in proiezione futura. Secondo me se la Roma si presentasse da Dybala per spiegargli la situazione, proponendogli un rinnovo di due anni a 3,5 milioni, lui ci penserebbe… Perchè questa trattativa è uscita così alla luce del sole? Di solito le trattative, quando sono concrete, vengono fatte sotto traccia…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Mi sembra di rivivere la stessa telenovela estiva. E’ ricominciato lo scarico di responsabilità: Ranieri dice che se Dybala vuole andare via non lo trattiene, l’agente fa sapere che lui vuole restare ma che se la Roma vuole cederlo… Ripartire dalla rivoluzione cedendo il più forte è una follia. Se va via Dybala dobbiamo pretendere che venga sostituito con uno più forte… Non vi presentate poi con Soulè titolare, e Baldanzi riserva…non scherziamo. Se va via Dybala, portate uno da 20-30 milioni. Perchè se il sostituto è Soulè, qua finisce male… Ma di chi mi fido, di Ghisolfi? O che il suo primo rinforzo è Balzaretti, che a Roma ha portato Bianda. Balzaretti ha fatto il ds del Vicenza ed è andato in C, l’anno scorso è andato all’Udinese, che si è salvato all’ultima giornata…sono queste le prospettive? Auguri…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Pensare di avere in casa la pappa pronta sarebbe un errore clamoroso. Dybala non sta dando il meglio di sè, ma trovatemene uno che ha reso per il suo reale valore io mi arrendo. Mi auguro che abbiano già pronto un piano B, perchè Saelemaekers sarà pure un buon giocatore che dà tutto, ma ha dei limiti. La porta della stalla è un po’ aperta e i buoi stanno scappano, cerchiamo di richiuderla finché siamo in tempo…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Io su Dybala sono totalmente in disaccordo con tutti e due (Pruzzo e Carina, ndr). In questi anni Dybala ha dato veramente poco del suo valore. Lo aveva capito De Rossi e anche la società. Per me prima va via…poi al suo posto arriverà qualcun altro, non lo so. Io ho la convinzione che dall’acquisto di Dybala il valore sia stato più sottratto che aggiunto…io da lui mi aspettavo molto, ma molto di più. Non è che se ti ha fatto vincere due partite col Benevento ti fa la differenza…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!