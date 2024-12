PRIMAVERA: Roma-Sampdoria 3-0. Misitano, Levak e Coletta per il sesto successo consecutivo giallorosso

NOTIZIE AS ROMA – In attesa della partita dei grandi, le Primavere di Roma e Sampdoria si sono affrontate questo pomeriggio allo Stadio Tre Fontane ma per il turno infrasettimanale di campionato.

La partita si è conclusa con la netta affermazione dei giallorossi di Falsini, al sesto successo consecutivo. Apre i giochi Misitano, a segno con un gran destro da fuori area. Nella ripresa Levak raddoppia, poi ci pensa il solito Coletta a realizzare la rete del definitivo 3 a 0.

I giallorossi mantengono il secondo posto in classifica alle spalle del Sassuolo, che resta a un solo punto di vantaggio dalla Roma.

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA (4-3-1-2): De Marzi; Lulli (57′ Litti), Seck, Reale, Cama; Levak, Di Nunzio, Della Rocca; Coletta (68′ Sugamele) ; Almaviva (57′ Marazzotti), Misitano (68′ Mlakar).

A disp.: Kehayov, Golic, Mlakar, Nardin, Mirra, Ivkovic, Zefi, Ceccarelli.

All. Gianluca Falsini

SAMPDORIA (4-3-1-2): Scardigno; Ovalle Santos, Malaca, D’Amore, Zeqiraj; Sava (46′ Chilafi), Patrignani (69′ Valisena), Casalino (69′ Diagne); Lukisa, Forte, Bacic.

A disp.: Ceppi, Valisena, Ofoma, Sa Gomes, Cavallaro, Papasergio, Bjorkman.

All. Stefano Di Benedetto

RETI: 18′ Misitano, 63′ Levak, 65′ Coletta

