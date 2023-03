“ON AIR!” – CORSI: “Senza Champions quasi impossibile che Dybala rimanga”, PIACENTINI: “La speranza è che Wijnaldum e Abraham comincino a incidere”, CENTO: “Trasferta vietata agli olandesi? Segnale di un paese in ginocchio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Da un punto di vista fisico, facciamo le corna, non ci sono grandi ostacoli dopo gli impegni delle nazionali. Magari qualche giocatore sarà ferito nell’orgoglio per aver perso, ma ad esempio la vacanza che s’è fatto Dybala potrebbe avercelo restituito in buone condizioni… Io domenica Winjaldum me lo immagino in campo con Matic. Penso che Celik giocherà come braccetto di destra della difesa a tre, con Zalewski e Spinazzola sulle fasce. L’alternativa potrebbe essere Spinazzola come braccetto di sinistra, con Llorente a destra…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La mia curiosità più grande è capire quanto le squadre che sono impegnate nelle coppe si dedicheranno più a quelle che al campionato. Dalla Fiorentina fino al Napoli, hanno tutte la possibilità di arrivare a dama. Il problema è che le uniche due squadre che non giocheranno le coppe, che sono Lazio e Atalanta, avranno un vantaggio cospicuo da questa situazione. Per quanto riguarda la Roma c’è solo da sperare che stiano tutti bene e che giocatori che finora non hanno inciso, Abraham e Wijnaldum su tutti, comincino a farlo. Tutta la Roma ne beneficerebbe…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Totti ha talmente tanti problemi suoi privati che ieri era proprio scazzato nel parlare di certe cose, ha altri pensieri nella testa. Dybala? Se una squadra straniera lo volesse prendere, cosa farà? Se la Roma andrà in Champions e in estate fa una squadra buona, lui non ci pensa nemmeno: rimane. So che lui è ampiamente soddisfatto della città, che è importante, ma anche del club e di Mourinho. Ma se la Roma non dovesse arrivare in Champions, e si facesse avanti una squadra che la gioca, io ritengo quasi impossibile che rimanga…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Mourinho si fida ciecamente di Rui Patricio, lo ha voluto con sé per i tre anni di contratto con la Roma. Costato 12,6 milioni, è portiere che ha un curriculum importante. Non credo che Vicario e Carnesecchi possano venire qui a fare l’alternativa a Rui Patricio: o ci credi e allora vendi Rui Patricio e punti su uno di questi giovani, oppure continui un altro anno con il portoghese tra i pali, e io penso che sarà così, in modo da investire i pochi soldi del mercato su altri obiettivi…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Vietare la trasferta ai tifosi olandesi? Se Roma, capitale d’Italia, non è in grado di garantire l’ordine pubblico per una partita di calcio vuol dire che siamo una città e un paese in ginocchio. Suggerisco al sindaco Gualtieri di cambiare linea. Che figura ci facciamo se non siamo in grado di gestire una singola partita di calcio? Lo Stato deve garantire un evento. E poi questa vicenda mette a rischio la trasferta dei tifosi della Roma a Rotterdam, che non c’entrano niente con quello che è accaduto alla Barcaccia, anzi noi romani siamo parte lesa. Capite che si innesca un circuito da cui non se ne esce fuori. I paesi civili garantiscono l’ordine pubblico senza togliere le libertà minime, e chi sbaglia deve essere perseguito per il reato commesso. Vale a Roma come vale a Rotterdam…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Mourinho non potrà mai essere un problema, semmai lui è la soluzione del problema. Il suo rapporto complicato con Pinto? Se ne parla tanto, ma da altre parti succede che l’allenatore non parli col proprio ds o addirittura ci litighi proprio, eppure non mi sembra che se ne parli in maniera così esaustiva. Difesa a tre contro la Sampdoria? Secondo me sì, perchè Mourinho non ha mai cambiato e ha fatto la difesa a quattro solo in situazione di grande emergenza e solo a partita in corso…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Chi mi aspetto domenica in attacco? Io continuo a ritenere Abraham superiore a Belotti. Entriamo nel vivo della stagione, si potrà a pensare a fare turn-over tra i due. Ma contro la Sampdoria schiererei Abraham…”

Patrick Vom Bruck (Radio Romanista): “Io penso che domenica Mourinho punterà ancora su Belotti, ultimamente lo ha fatto giocare titolare nonostante l’infortunio alla mano. Credo che sia più trascinante di Abraham per l’atteggiamento che ha in campo. L’inglese l’ho visto un po’ spento ultimamente. E’ dentro al progetto, si vede per come esulta con la squadra, ma tecnicamente in difficoltà…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il rischio che Dybala vada via c’è. Venti milioni sono una cifra abbordabile, specialmente all’estero. Ma la clausola prevede anche l’ok del giocatore, lui se ne va se un grande club punta su di lui, e non sarà facile trovare un club superiore alla Roma pronta a prenderlo. La Roma deve fare quasi l’impossibile per trattenerlo, perchè noi parliamo tanto degli allenatori, ma la differenza poi la fanno i giocatori. C’è un Roma con Dybala e una senza, e devono fare di tutto per trattenerlo. Non c’è un altro giocatore, a parte Osimhen e Kvara, che incide più di Dybala sulla partita. Lui da solo fa la differenza. Per me Dybala è centrale nella Roma, con qualsiasi allenatore…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Se vale la pena togliere Dybala dal mercato? Sì, per quello che ha dimostrato. Lui è il vero fuoriclasse di questa Roma, ma bisogna capire cosa pensa Dybala, se ha già delle offerte. Ma se fossi nella Roma farei di tutto per tenerlo per i prossimi tre anni…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io farei il possibile per tenere Dybala, non pensavo potesse avere questo impatto così, è un ragazzo d’oro. E’ entrato dentro la squadra e dentro la città di Roma, e farei di tutto per tenerlo fino alla fine della sua carriera…”

