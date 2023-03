Zaniolo, ecco tutti i bonus nell’accordo Roma-Galatasaray: c’è un premio anche in caso di Pallone d’Oro

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Escono oggi nuovi dettagli sui bonus che la Roma potrebbe incassare dalla cessione di Zaniolo al Galatasary, costata 15 milioni di base fissa.

Al club giallorosso andranno ulteriori 526mila euro ogni qual volta il club turco dovesse raggiungere gli ottavi di Champions League, con l’attaccante che però dovrebbe giocare almeno il 50% delle partite.

Il prezzo del bonus aumenterebbe a un milione se il Galatasaray arrivasse ai quarti, 1,5 se arrivasse alle semifinali e 2 in caso di finale. La Roma incasserebbe invece circa 800 mila euro se Zaniolo dovesse vincere la Coppa di Turchia.

Oltre ad obiettivi legati al club turco, ci sono bonus legati alla Nazionale azzurra: la Roma riceverà oltre mezzo milione di euro se Zaniolo giocherà almeno la metà delle partite di qualificazione a Euro 2024. Stessa cifra se l’Italia arriverà in semifinale, ovviamente con Zaniolo in campo, 1 milione se arriverà in finale.

Infine, c’è un bonus ben più prestigioso, che si attiverebbe se l’ex 22 giallorosso vincesse il Pallone d’Oro: in questo caso però la cifra non è stata resa nota.

Fonte: TV100