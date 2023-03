ULTIME DA TRIGORIA – Rientrati tutti i nazionali. Mou prepara una difesa inedita

AS ROMA NEWS – Da oggi si comincia a fare sul serio. A Trigoria sono rientrati gli ultimi nazionali che mancavano all’appello, compresi Paulo Dybala e Gini Wijnaldum.

La squadra si è divisa tra una parte di seduta in palestra e un’altra svolta sul campo. Josè Mourinho ha così potuto cominciare a preparare la partita contro la Sampdoria potendo contare su tutto il gruppo.

Viste le assenze forzate per le squalifiche, l’allenatore dovrà inventarsi una difesa tutta nuova: appare sempre più probabile la conferma della difesa a tre con Smalling in mezzo, Celik a destra e Llorente a sinistra.

Certa la presenza di Pellegrini e Paulo Dybala, con El Shaarawy e Solbakken come alternative in panchina. In attacco staffetta pronta tra Belotti, leggermente favorito, e Tammy Abraham.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini