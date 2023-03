Roma, spunta Ceballos

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un’idea di mercato che potrebbe diventare realtà. Dani Ceballos, 26 anni, centrocampista di qualità del Real Madrid, è l’ultimo nome accostato oggi dal Corriere dello Sport alla Roma per la prossima estate.

Lo spagnolo è infatti in scadenza di contratto e a giugno lascerà i Blancos per vivere una nuova avventura. A Trigoria ci stanno pensando, anche perchè Ceballos guadagna cifre abbordabili (1,5 milioni di euro) e ha caratteristiche che servirebbero a Mou.

Il centrocampista ex Arsenal è un intermedio di qualità che all’occorrenza può anche giocare come esterno sinistro di centrocampo o trequartista. Ceballos ha raggiunto l’apice della sua carriera quando giocava nei Gunners.

Acquistato dal Real Madrid nel 2017 non riuscendosi però mai a imporsi definitivamente, forse anche per merito del grande livello del centrocampo madrileno. In questa stagione lo spagnolo ha disputato complessivamente 31 gare, 1153 minuti, andando in goal 1 volta e fornendo 6 assist. Alla Roma, a caccia di giocatori di qualità, potrebbe rilanciare la sua carriera.

Fonte: Corriere dello Sport