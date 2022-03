“ON AIR!” – CORSI: “Felix punito per la discoteca? Sapessi i grandi che fanno…”, ALIPRANDI: “Errare è umano, perseverare è diabolico”, CATALANI: “Il vero dramma è avere una squadra scarsa”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Nel calcio i tifosi la pazienza non ce l’hanno, vogliono che la squadra vinca subito e ci sta. Alla Roma è ancora peggio, c’è meno voglia di aspettare perché il pregresso è troppo lungo. Roma-Atalanta è un’occasione per dire: proviamo a fare le cose fatte in un certo modo, e se ci riusciamo, allora insistiamo. Ma se non ci riusciamo, invece di dire che fa tutto schifo, che Pinto non capisce niente, che Mou è bollito, che Pellegrini è una pippa, dovremmo chiederci cosa manca e fare delle riflessioni per migliorarci, e non per distruggere. Perchè se continuiamo a fare così, non andremo mai da nessuna parte…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Felix punito per essere andato in discoteca e viene rimandato in Primavera…e gli altri più grandi che sono andati in discoteca? Sparare in prima pagina “Felix punito“…Ma dai, che sarà mai successo. E dico questo perchè Felix nella storia della Roma è zero, e non è un attacco al ragazzino. La cosa grave è che Felix giochi titolare nella Roma, Borja Mayoral era meglio… Il general Mourinho con un ragazzino di 19 anni…non lo appoggio stavolta…sapessi i grandi della Roma che fanno, figlio mio…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma sabato contro l’Atalanta non potrà permettersi di sbagliare tre passaggi su cinque, ma nemmeno due… Felix? In questo momento qua bisogna stare attenti. Ma magari tra dieci anni racconterà questo episodio dopo aver vinto il Pallone d’Oro, speriamo con la Roma…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “L’Atalanta? Per la Roma meglio affrontare una squadra che viene qui a giocarsela come ha fatto il Sassuolo, piuttosto che contro una squadra che piazza il pullman davanti alla porta…Felix? Ci sta una scelta del genere nei confronti di un calciatore giovane, mi è sembrato come lo scappellotto del papa al figlio. Ci sta che Mourinho lo abbia voluto rimettere in riga, non sono scandalizzato…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Felix? Non puoi vietare a un ragazzo di 19 anni di andare una sera in discoteca con gli amici… Se lo facesse abitualmente, se tornasse a casa sempre ubriaco allora è un discorso, ma se lo fai una volta ogni tanto non mi sembra così grave. La decisione di Mou è assolutamente consona al suo ruolo, ma non mi sembra un grande dramma rispetto al fatto che abbiamo una squadra scarsa…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Felix? Una settimana prima erano stati ripresi Zaniolo ed El Shaarawy dicendo di evitare feste ed eventi notturni, in primis perchè bisogna concentrarsi solo sul campo, e in secondo poi perchè c’è ancora il Covid. Andare in discoteca tutti senza mascherina, al chiuso, non è il massimo… Errare è umano, ma perseverare è diabolico…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Quale partita è più importante tra Cagliari-Lazio e Roma-Atalanta? Sommando i tifosi, sono più tifosi quelli di Cagliari e Lazio di quelli di Roma e Atalanta, perchè sapete quanti tifosi ha il Cagliari… Felix? Ma secondo voi quanti anni ha? Io so l’età che ha…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Felix? A vederlo così c’è la sensazione che abbia 25 anni… Mourinho? Gli rimane la Conference League, ma per me non salva la stagione nemmeno se la vince. La Roma può solo perderla la Conference League… Sarri ha qualche motivo in più di lamentarsi, non avrà difesa l’hanno prossimo, in attacco non c’è un vice Immobile, e Savic sembra che andrà via. Non è rosea la situazione. Mourinho invece ha una società che gli compra i giocatori, e non ha molti motivi per essere arrabbiato con il club…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Se Mourinho ha delle perplessità sulla Roma? Ma perchè la Roma non deve avere dubbi su Mourinho? Questa è la vera domanda…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Il lavoro di Mou e Sarri? Possono ancora raddrizzare la loro stagione, ma mi sembra che gli manchi poco tempo per farlo…”

