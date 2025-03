“ON AIR!” – MORONI: “Gasperini fa rendere il doppio i suoi calciatori, sarei entusiasta”, COSENZA: “Scambio Frattesi-Konè? Forse sì, lo farei”, TORRI: “Speriamo bene con l’operazione di Dybala…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Quando dicevo “speriamo non sia l’ultima partita di Dybala con la Roma” l’ho fatto perché intuivo che l’infortunio poteva essere più grave del previsto, e visti i precedenti, io non sarei sorpreso di sentire a luglio che Dybala è appetito dall’Arabia o dagli Stati Uniti…Vederlo in campo ieri accanto a Ranieri da una parte mi ha fatto tenerezza, e dall’altra mi ha rincuorato. Spero che la squadra recepisca quel famoso “di più” chiesto da Ranieri ora… Allenatori candidati? I più detestati dalla piazza sono Sarri e Gasperini: è una bella lotta. Sono due ottimi allenatori che hanno fatto grandi cose con materiale molto inferiore alle rivali…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “A me Gasperini non fa impazzire come soluzione, ma se dovesse arrivare lui, non è che arriva l’ultimo scappato di casa, sa lavorare con i giovani e ha vinto una Europa League. Se sarà lui, sarebbe comunque un profilo molto alto, anche se non ai livelli di Conte, Allegri e forse anche Sarri…ma sarebbe una bella chiamata. La simpatia non può essere mai un parametro, i miei dubbi sono calcistici, legati alla possibilità che riesca a ripetere qui a Roma quello che ha fatto a Bergamo…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Gasperini verrebbe col suo metodo, la sua mentalità e il suo gioco. Ancelotti e Ranieri sono grandi, ma Gasp a parità di uomini li fa rendere il doppio. Vi devo fare una lista di calciatori che sono diventati grandi con Gasperini e poi una volta ceduti non sono stati più nessuno…Gagliardini ora fa la controfigura al circo…Io sarei entusiasta del suo arrivo. Poi se viene Montella, che è il nome che mi convince meno, faccio il tifo per Montella…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Il nome che mi convince di più di tutti comincia a essere quello di Gasperini, e recentemente ho aggiunto anche la candidatura di Vincenzo Italiano, che sta scalando le classifiche dei migliori in Italia per continuità. E mi ricorda tanto Spalletti per motivi calcistici…Secondo me sono gli uomini giusti per quello che è la Roma oggi. Continuare a creare che la Roma sia il Real Madrid è l’errore peggiore che si possa commettere. La Roma deve avviare un suo ciclo, e poi tra 3-4 anni alzare il livello su una squadra che funziona…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Se farei lo scambio Frattesi-Konè alla pari? Forse lo farei…forse sì. Frattesi sta pagando un atteggiamento all’Inter che non è piaciuto per niente, ed è un calciatore che può crescere ancora…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Un allenatore esperto come Ranieri che fa delle scelte tipo il rinnovo di Paredes e Dybala, non mi sembrano scelte per una squadra di Gasperini. Devi comprare difensori, esterni, attaccanti…dovresti fare un mercato importante. Gasp per me è un nome che va assolutamente in considerazione, ma da qui a metterlo in pole position ce ne passa. Secondo me non è il primo della lista. E poi c’è il fattore ambientale: se ai Friedkin spieghi che è antipatico alla piazza, secondo me ci pensano bene…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Speriamo vada bene l’operazione di Dybala…nella storia della Roma ci sono stati interventi chirurgici che sono stati devastanti sia per il club che per il calciatore stesso…Francesco Rocca era un giocatore meraviglioso, il più forte al mondo nel ruolo, quando partiva sulla fascia all’Olimpico ci alzavamo tutti. Si ruppe il ginocchio, gli sbagliarono l’operazione e fu costretto al ritiro. L’altro che mi viene in mente è Strootman, uno dei centrocampisti più forti al mondo: gli sbagliarono l’operazione e non è più stato lui. In bocca al lupo a Dybala e alla Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dopo aver visto quello che è successo a Milan e Juventus, è veramente difficile individuare l’allenatore giusto. Sono veramente spiazzatissimo: se prendi l’emergente rischi perchè è emergente, se prendi l’attempato rischi perchè è attempato. La cosa più importante però è non sbagliare calciatori…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Sicuri che il nuovo allenatore della Roma non sia già stato individuato? Con Mourinho nessuno sapeva nulla…Io non sono così sicuro che non sia stato già individuato. Su Dybala, sappiamo tutti che c’è una Roma con e una senza di lui. Bisogna cominciare a penare a un suo uso molto limitato: il suo infortunio è arrivato corricchiando, per quel colpo di tacco, che sono letali a un certo momento della carriera perchè vanno a sottoporre a stress una muscolatura scarsamente utilizzata. Il suo utilizzo è destinato purtroppo a essere sempre più limitato…”

