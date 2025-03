ULTIME DA TRIGORIA – Ancora out Celik. Lavoro atletico e tattico per il gruppo

AS ROMA NEWS – La squadra giallorossa è tornata ad allenarsi in campo questa mattina a Trigoria per sfruttare la pausa delle nazionali con un richiamo atletico per i calciatori non impegnati con le proprie selezioni. Lavoro atletico e di potenziamento per il gruppo, quindi seduta tattica con il pallone.

Non è ancora tornato in gruppo il turco Zeki Celik, che dovrebbe però rientrare a pieno regime la prossima settimana per poter essere a disposizione del tecnico in vista di Lecce-Roma del 29 marzo. Ranieri, dopo aver perso Rensch, rischia di dover fare a meno anche di Saud Abdullhamid, infortunatosi ieri con l’Arabia Saudita.

A destra dunque si va verso la conferma di Saelemaekers, considerato che Celik ormai è più utilizzato da centrale che da terzino, con El Shaarawy come alternativa, ma anche Soulè è stato utilizzato da Ranieri in quel ruolo. Contro il Lecce spazio a Baldanzi, ma spera anche Pellegrini. Da valutare Dovbyk, influenzato e non utilizzato dall’Ucraina ieri sera: Shomurodov scalpita e contro i salentini non è da escludere nemmeno un attacco a due punte. [Giallorossi.net – Andrea Fiorini]