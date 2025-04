“ON AIR!” – CORSI: “A Trigoria giocatori convinti che l’allenatore sarà Pioli”, CASANO: “Tecnico da 4-2-3-1, il meglio per questa Roma”, PRUZZO: “Se è davvero lui, proseguo la raccolta firme per Ranieri”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Juventus dalla cintola in su è tanta roba, ma la difesa è senza dubbio il loro punto debole. La Roma vista contro Cagliari e Lecce mi ha dato l’impressione di una squadra che comincia ad accusare stanchezza soprattutto psicologica, la rincorsa è stata lunga e faticosa. Nonostante questo, penso che la Roma stia meglio della Juve…”

David Rossi (Rete Sport): “Se la Roma incontra la Juventus vista contro il Genoa, allora si parte dal pareggio… Il Bologna va a velocità doppia, ma ora che arrivano gli scontri diretti capiremo. La squadra che ha reso meno di tutti rispetto al suo potenziale è la Juventus. Il vero problema è che la Juve non ha bisogno di vincerle tutte per arrivare quarta, perchè sta a un punto dal Bologna, e secondo me resta la grande favorita al quarto posto…”

Giacomo Di Giulio (Rete Sport): “Conte vuole Pellegrini? Allora Conte no…io fra l’altro Conte non lo voglio a prescindere. Ma perchè devo andare a prendere un allenatore dove: Calciopoli ce l’ho, scommesse ce l’ho, e c’è anche il doping di quella squadra molto chiacchierata… Anche la Roma ha un processo per le plusvalenze? Ok, il problema è che la condanna per omessa denuncia c’è, mentre il processo alla Roma bisogna ancora farlo. Quindi Conte per me no, ha due condanne per motivi diversi…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Per Pellegrini quella di Lecce penso sia stata l’ultima occasione, poi vedremo per il derby. Quanto può valere oggi il suo cartellino? Otto-dieci milioni… Conte? Ragazzi dai, Conte è bravo, non scherziamo, lasciamo perdere le altre cose…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Con Pioli, Soulè giocherebbe titolare. Baldanzi sarebbe il vice Dybala dietro la punta. Pioli, un allenatore da 4-2-3-1, che con questa squadra qui è quello che ti permette di lavorare meglio sul mercato. Paradossalmente sei più strutturato per giocare con i quattro dietro. Rensch è uno che Pioli ti valorizza sicuramente come terzino destro, mentre a sinistra hai Angelino, Salah-Eddine e pure Dahl. Sarri è un dogmatico che gioca solo col 4-3-3, e Dybala lo devi adattare lì, Gasperini a Dybala manco lo vuole, con Allegri non sappiamo che rapporti hanno. Mentre Pioli viene qui e lo mette dietro la prima punta…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Ho chiamato una persona che con Sarri ha delle affinità geografiche, ovviamente sempre del mondo del calcio, e Sarri dice che la Roma non lo ha mai contattato. Pioli invece ha detto che vuole venire tornare in Italia, senza dire né Roma né niente. Allegri è il più duro, lui dice che non lo hanno mai chiamato, non che verrebbe o non verrebbe, ma che tutti parlano di lui, ma lui non sa che fare perchè questi non lo chiamano proprio. E infine Italiano, che ha detto “magari mi chiamano…”. Da Trigoria il nome che fanno i giocatori in questo momento è Pioli. Attenzione, non sono dirigenti, ma giocatori, che a domanda precisa rispondono: “Secondo noi viene Pioli“…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Gasperini lo conosciamo, se lo contatti oggi è uno che pretende. A 67 anni vuole vincere. Ora capiamo perchè lui ha fatto quella apertura, e che Ranieri a distanza di qualche giorno ha smentito. Le sue richieste sono infattibili, certi calciatori sono già rinnovati…Io continuo a dire che il discorso è ristretto a quattro nomi: Pioli, Sarri, Allegri e Mancini. Io il nome di Mancini lo tengo sempre lì eh…lui sarebbe già venuto dopo l’esonero di Juric. Le ultime cose importanti le ha fatte a Manchester, è uno in cerca di rilancio e non può avere grandi pretese…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “A me Chiesa piace, ho sempre pensato che fosse uno in grado di fare la differenza. Io ci proverei, anche se il discorso economico mi blocca: forse sarebbe meglio puntare su un giovane più integro e che costa meno di ingaggio. Però a me Chiesa come calciatore piace. Sarebbe una scommessa, ma che ti costa…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Pioli il più facile da prendere per la Roma? Allora io proseguo sulla mia strada della raccolta firme per far restare Claudio Ranieri ancora un anno in panchina…e credo che possa anche succedere. Altrimenti devi affidarti a un usato sicuro, ma faccio veramente fatica a tirare un nome. Non lo so, non riesco a individuare una possibilità diversa a quello che c’è adesso. Io vorrei che Ranieri restasse, sarebbe la soluzione migliore anche pensando ai calciatori che ci saranno. Perchè abbiamo parlato della rivoluzione, ma in realtà non c’è neanche la premessa che ciò avvenga…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Per la Roma sarebbe difficile liberarsi di Dybala, Dovbyk, Cristante e Pellegrini? Secondo me è molto più difficile liberarsi di Eddy Salain (Salah-Eddine, ndr), Rensch, quell’altro centrocampista che hai preso…ma quelli a chi li dai? Io alla Roma consiglierei di prendere un allenatore totalmente diverso da quello che c’è adesso, che giochi in maniera completamente diversa. Io prenderei Sarri, Pioli o De Zerbi, e non Allegri. Se devi cominciare un’era nuova, devi prendere chi dà riconoscibilità alla squadra…”

