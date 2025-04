Friedkin in arrivo a Roma: blitz per il nuovo allenatore?

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il futuro della panchina giallorossa potrebbe presto avere una svolta decisiva. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, la famiglia Friedkin sarebbe in procinto di tornare nella Capitale per un blitz che potrebbe essere legato alla scelta del prossimo allenatore della Roma. Una mossa che confermerebbe l’accelerazione nelle decisioni strategiche del club in vista della prossima stagione.

Dopo settimane di riflessioni e sondaggi, i proprietari americani sembrano pronti a stringere il cerchio. Il profilo giusto dovrà sposare la visione della società: niente rivoluzioni, ma un progetto tecnico che valorizzi l’attuale rosa con qualche innesto mirato. In questo contesto, i nomi più caldi restano quelli di Maurizio Sarri e Stefano Pioli, due tecnici che si sposano bene col progetto giallorosso per idee di gioco e compatibilità con i giocatori chiave della squadra. Più indietro, ma non scartati, Mancini e Allegri.

Il ritorno dei Friedkin a Roma potrebbe essere l’indizio che qualcosa si sta muovendo in modo concreto. Non è da escludere che ci siano già incontri in agenda con i candidati o con i loro rappresentanti. L’obiettivo è quello di arrivare alla scelta definitiva prima della fine della stagione, per permettere alla nuova guida tecnica di programmare al meglio la preparazione estiva. “L’annuncio del nuovo tecnico? Decideranno i Friedkin quando farlo. Sapete come sono…“, le parole profetiche di Claudio Ranieri di qualche giorno fa. Il cerchio si stringe.