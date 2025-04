Ranieri, veto su Gasp. Tutti gli indizi portano a Sarri

AS ROMA NEWS – La Roma pianifica il futuro con equilibrio, senza stravolgimenti. Il progetto di rivoluzione totale proposto da Gian Piero Gasperini non ha convinto la dirigenza giallorossa, che ha deciso di mantenere la propria linea: migliorare la rosa, ma senza smantellarla.

Il veto di Ranieri su Gasp

L’idea dell’attuale tecnico dell’Atalanta, che prevedeva la cessione di diversi top player come Paulo Dybala e Artem Dovbyk per rifondare la squadra con almeno 6-7 nuovi innesti, è stata bocciata. Claudio Ranieri ha imposto il veto, prima nelle stanze di Trigoria e poi pubblicamente prima della trasferta contro il Lecce.

Sarri in pole per il dopo Ranieri, Pioli resiste

Il prossimo allenatore della Roma dovrà quindi accettare l’ossatura attuale della squadra, con qualche ritocco mirato piuttosto che una rivoluzione drastica. In questo scenario, il nome di Maurizio Sarri diventa sempre più concreto. L’ex tecnico di Napoli, Chelsea, Juventus e Lazio è attualmente svincolato e conosce bene l’ambiente capitolino. Inoltre, stima molti degli elementi già presenti in rosa e sarebbe pronto a lavorare su una base consolidata. Il rinnovo di Paredes e la permanenza di Dybala sono due indizi pesanti per l’arrivo del tecnico toscano.

Secondo le indiscrezioni, Sarri è un profilo che circola con insistenza a Trigoria, anche se ottenere conferme ufficiali al momento resta difficile. Dietro di lui, resiste la candidatura di Stefano Pioli, mentre i rumors su un possibile contatto con Massimiliano Allegri sono stati smentiti. L’ex allenatore della Juventus, infatti, non sarebbe mai stato avvicinato dalla Roma. Almeno per ora.

Fonte: Leggo