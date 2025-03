“ON AIR!” – ROSSI: “Hummels è sparito e i tifosi hanno diritto di sapere perché”, ORSI: “Se dipendi da un 37enne qualcosa hai sbagliato”, PES: “L’Athletic? Per uscirne vivi devi vincere stasera”, PRUZZO: “Non mi fido di Valverde”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Dalle parole di Ranieri mi sembra di capire che la Roma stasera non farà una partita garibaldina, che non proverà a chiudere il discorso in casa. Mi aspetto una gara equilibrata, con la Roma che cercherà di capire se l’Athletic risponderà colpo su colpo. Che è una cosa di buon senso, ma mi verrebbe da dire che è stata l’unica della conferenza di ieri, perchè tra le buttate in caciara e delle polemiche che mi hanno fatto sorridere. Il fatto di Hummels è un falso problema: è facile dire “giornalista terrorista“, così vinci sempre, avrai sempre la gente che ti viene appresso. A Ranieri dico di non prendersela col giornalista della Rai che ti ha fatto la domanda, ma con quel signore che ci ha detto che Hummels era un monumento, e questo signore è Claudio Ranieri… Ci sono delle risposte che non vanno bene, perchè i tifosi hanno diritto di sapere perchè Hummels è sparito…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Per me se Hummels sta bene deve giocare lui. Se ancora si parla di questa storia significa che la cosa non è chiara e qualcuno sarà sorpreso se dovesse restare fuori anche stasera…è un tema. Hummels lento? Ma l’alternativa, che è Mancini, è anche lui lento. Poi magari facciamo tutto sto discorso e il tedesco stasera gioca titolare. Però mi sorprende vedere tutti i giornali con la stessa formazione, con Pellegrini titolare e Hummels fuori, evidentemente è arrivata qualche informazione…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Per me Ranieri ha tutti gli strumenti utili per giudicare più utile la scelta di Celik rispetto a quella di Hummels. Io non posso credere che sia una questione fisica, lui giocava tutte le partite e ora improvvisamente non può giocare manco una gara a settimana. Quindi secondo me è più una questione di natura psicologica: ha visto un calo di attenzione e quindi gli preferisce un calciatore più performante…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Mi viene da pensare che stasera giocherà Hummels, proprio perchè ha fatto quel post e ha tenuto a precisare che non ha nulla contro Ranieri… Se lui sapesse di andare un’altra volta in panchina non avrebbe fatto quel post, e invece il fatto che ci sia andato così diretto mi fa pensare che giocherà stasera…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Ranieri non ha preso benissimo la domanda su Hummels in conferenza stampa, gli avrà detto “chiariscila te, perchè altrimenti non ce la faccio più“. Ranieri era scocciato, non vuole polemiche intorno, vuole la squadra concentrata, e queste sono rotture di scatole… ”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Hummels? Ok l’esperienza, ma poi devi stare in piedi, e quello lo penalizza. Mi fido di Ranieri, ha ripreso la squadra e l’ha rimessa in sesto. Per cui se anche dovesse giocare Celik e facesse una caz*ata, non gli direi mai: “Ma perchè non hai messo Hummels…“, perchè sono decisioni importanti…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Nella mia formazione ho inserito Pisilli e non Pellegrini perchè a me sembra la scelta più adatta. L’Athletic è una squadra che non tiene palla, è poco spagnola, ti lascia il possesso e poi sfrutta gli spazi in ripartenza. Per questo una mezzala che può aiutarti in copertura sarebbe una scelta più adatta a livello tattico. E’ questo credo l’unico dubbio, con Celik che giocherà nei tre di difesa… La Roma deve costruire stasera la sua qualificazione, l’unico modo per uscirne vivi è vincere stasera, poi al ritorno Ranieri si difenderà e proverà a portarla a casa. Stasera, nonostante sia l’andata, è più importante del ritorno…”

Matteo De Santis (Radio Manà Manà Sport): “Quella che viene definita la gang del sesto posto è anche quella che si è fatta tutte queste cavalcate europee. Io propendo per Pellegrini titolare, secondo me Ranieri si affida ai giocatori che certe partite le hanno giocare, e Pellegrini è uno di questi. Hummels? Secondo me parte dalla panchina, anche se rispetto a Omorodion, l’attaccante dell’Athletic è più compatibile con le caratteristiche del tedesco…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Pellegrini continua a giocare anche perchè Ranieri ha il compito di salvaguardare un patrimonio della Roma. Hummels? Qualcosa deve essere successo che non vogliono dirci, così al buio è difficile dare una spiegazione. Ma io non mi stupirei per niente vederlo in campo, con Celik a destra a tutta fascia per raddoppiare su Nico Williams, il giocatore più forte e pericoloso dell’Athletic. Io però preferirei Saelemaekers da quella parte, perchè ideologicamente preferisco una Roma sfacciata, non solo stasera ma in assoluto. Con Celik terzino faresti una scelta conservativa…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il Bilbao è una squadra forte, io non mi fido per niente di Valverde, è uno esperto, che sa leggere bene le partite e te le incarta quando è il momento di farlo. Ma tu devi essere consapevole delle tue qualità. Devi essere pronto a mettere in campo la squadra che ti dà più garanzie: io pensavo che Nelsson fosse una valida alternativa, ma se non lo è devi affidarti a Celik e a Mancini centrale, che però secondo me fa fatica ad adattarsi a quel ruolo…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Partita difficilissima per tutte e due le squadre. E’ 50 e 50. Il Bilbao non affronta mica l’ultima arrivata, ma una squadra in salute. E’ una partita molto aperta. Se poi Hummels gioca o meno conta fino a un certo punto…è uno degli equivoci che si porta appresso da inizio anno, perchè se devi dipendere da un giocatore di 37 anni vuole dire che qualcosa hai sbagliato. Qualcosa è successo, si è incrinato. Ma la partita di stasera può determinare il destino della Roma e se la dovrà giocare con molta intelligenza…”

