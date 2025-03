Pivotto: “Totti dice che ero scarso? È un burlone. Io ho sorriso, ma mio figlio ci è rimasto male”

AS ROMA NOTIZIE – Francesco Totti lo ha tirato in ballo durante la trasmissione Viva el Futbol su Twitch del trio di ex calciatori Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola. Ecco il capitano: «Metti Messi per 25 anni alla Roma. Pensate avrebbe vinto tutti quei Palloni d’Oro? Con Frau e Pivotto avrebbe fatto fatica pure lui». Una battuta, un colpo alla Totti. Che in quel di Montebello Vicentino ha fatto ridere, certo. Ma anche un po’ arrabbiare.

Lì ora vive proprio Matteo Pivotto, difensore che ha vestito la maglia giallorossa nel biennio 1997/98 e che ora è tornato improvvisamente di moda. «Certo che ho sentito Francesco e ammetto che ci ho riso su. Ho capito il senso ironico che gli voleva dare», racconta.

Quindi non si è offeso?

«Certo che no. La trasmissione è su quello stile lì e poi Totti lo conosco soprattutto in questa veste: è sempre stato un burlone. L’unico che ci è rimasto male è mio figlio Benito».

Cioè?

«Beh, dopo averle lette mi ha cercato subito. “Papà ma perché Totti ti prende in giro? Poteva risparmiarsela, giocare in Serie A non è da tutti”.

(…)

Lo ha sentito?

«No, anzi mi farebbe piacere una chiamata. Esordirebbe alla sua maniera: “Oh Pivo’, ma che te la sei presa?”. Così ci salutiamo e ne ridiamo insieme, sono tanti anni che non lo sento. L’ultima volta ci siamo visti 20 anni fa e mi ha regalato la sua maglia»

(…)

Adesso cosa fa?

«Ho l’azienda di famiglia di carpenteria meccanica, ma sono stato assessore comunale e adesso consigliere. Poi faccio il dirigente del Montebello calcio in Promozione. Insomma, dedico tanto tempo al mio piccolo paese». E il grande caldo? «È il passato. La vita vera è un’altra ed è piena di soddisfazioni»

