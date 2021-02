“ON AIR!” – JURIC: “Per assurdo è più probabile un addio di Fonseca con la Champions”, PUGLIESE: “Più facile che arrivi un allenatore emergente di uno affermato”, PIACENTINI: “Dzeko titolare contro l’Udinese, troppo importante vincere”, AGRESTI: “Edin inconsistente, in campo non ci va la storia”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Musso è un ottimo profilo, è un portiere che apprezzo e seguo da tempo. La Roma lo sta attenzionando da mesi e credo sia sicuramente un’opzione per giugno. Ha grandi margini di miglioramento. La ristrutturazione dirigenziale non è stata ancora completata: arriverà sicuramente un segretario sportivo, poi è possibile che Pinto inserisca uomini di sua fiducia in qualche dipartimento societario. Difficilmente Fonseca resterà. Onestamente credo che sia più facile che la Roma, attualmente, possa ingaggiare un allenatore emergente, piuttosto che uno già affermato…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Dopo cinque giorni c’è bisogno di spiegare cosa intendeva Fonseca nel post partita di Juventus-Roma? Io avevo capito perfettamente, mica aveva detto che era soddisfatto di aver perso 2 a 0. Alla Roma è mancato anche un pizzico di fortuna, ma c’ha provato con tutti i suoi limiti. E’ vero che va dentro ai risultati contro le big, ma la prestazione è stata diversa. Non ne traggo particolari entusiasmi, ma non capisco perchè si debba essere così feroci. Ma ora siamo arrivati a questo, che a Trigoria si festeggiano le sconfitte…assurdo. Il dato è che deve fare un salto in avanti di consapevolezza, la Roma ha la squadra per affrontare le partite anche contro avversarie che ti impongono un certo tipo di match. Ci arriviamo, e ci arriviamo quest’anno…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Se stecchi contro le grandi, poi non puoi sbagliare contro Udinese e Benevento. Ma uno come De Paul voi lo prendereste? Se fino all’anno scorso si parlava l’Inter, ora la squadra più vicina al giocatore sembrava la Fiorentina. E’ un bel giocatore, fa tanti ruoli, dal mediano all’ala, ma sinceramente non lo prenderei per la Roma. Non penso che sia una priorità per la Roma, che ha bisogno di calciatori con altre caratteristiche…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Il turno è estremamente favorevole, dobbiamo sfruttare gli scontri diretti, ma occhio all’Udinese. Gotti sta facendo un ottimo lavoro, e poi i friulani hanno qualche ottima individualità come Musso, De Paul, Stryger Larsen, Llorente…ce ne sono di giocatori interessanti. La Roma vincendo deve restare in scia di Inter e Juve e potrebbe straccare Lazio e Napoli. Prendergli tre punti sarebbe preziosissimo. Se prenderei De Paul? E’ un buonissimo giocatore, ma dove lo metti? Ha fatto tantissimi ruoli, la mezzala, la seconda punta, l’ala. Lo prenderei sempre per qualità, ma in che ruolo gioca?…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “E’ un mondo alla rovescia: la Roma è una grandissima squadra, e Totti è una mondezza, lo scrivono sulla stessa pagina… Hanno paura che Totti diventi anche lì uno dei più forti, perchè ha già una marea di ragazzi… Lui non fa il procuratore, ma può chiamare i giocatori, fa lo scouting… Staffetta Dzeko-Mayoral? Io spero che Edin giochi in campionato, mentre contro il Braga lo spagnolo. Dzeko si sta allenando bene, torna Pedro, hai El Shaarawy e Mkhitaryan: l’attacco non è niente male. Se l’allenatore cominciasse a capire che si può anche difendere…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io mi aspetto Dzeko titolare contro l’Udinese, è troppo importante vincere dopo le polemiche, e devi fare subito i tre punti. Pedro? Non penso di vederlo in campo dal primo minuto. Contro il Braga invece penso che giocheranno sia lui che El Shaarawy, e cominciamo a parlare di seconde linee di tutto rispetto… Si parla tanto dell’attaccante per il prossimo mercato, ma in effetti in difesa non ci sono tante alternative e qualcosa va fatto anche lì…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Visto che la Roma non vince mai con le grandi, non ne deve sbagliare nessuna contro queste squadre qua. I risultati devono essere costanti. Speriamo di battere l’Udinese, e che l’Inter faccia il suo dovere contro la Lazio, scrollandocela di dosso. Poi ci sarà il Benevento, e dopo contro il Milan capiremo se siamo maturati o no… Sull’argomento diritti televisivi, mi sembra inevitabile un aumento dei prezzi. Ma spero che facciano bene i calcoli, perchè nel momento in cui non hai la gente allo stadio, se rendi tutto più costoso il giocattolo si può rompere, perciò facessero attenzione…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Musso? Penso che costerà 20 milioni, e De Paul sembra in procinto di andare via. Sarebbe un bel pacchetto… Certo, dipenderà molto dal budget. Perchè il centravanti lo devi comprare, ci sono belle caselle da riempire. I ruoli dove investire di più te lo deve dire l’allenatore. Però forse De Paul lo eviterei, non è una priorità. Io se ho 50 milioni li investo per prendere portiere e centravanti. Se mi serve un mediano, lo prendo con altre caratteristiche, punterei su un mediano di gamba, un Barella, un Kantè… La Roma deve fare il suo contro Udinese e Benevento, ma senza dare niente per scontato. Non penso che queste due squadre verranno a giocarsela a cuor leggero…”

Marco Juric (Rete Sport): “Fonseca e Gattuso hanno le panchine più traballanti. Non sono solo i risultati a contare, ma anche quello che vogliono diventare le due squadre il prossimo anno. Per assurdo è più probabile che Fonseca non sia confermato se dovesse arrivare in Champions, perchè sarebbe il migliore prendibile per giocare in Europa League, mentre se arrivi in Champions puoi pensare di guardare altrove… Domenica voglio vedere due gol della prima punta, chiunque sia, ma l’attaccante deve incidere…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Continueremo sempre a parlare del caso Dzeko fino a quando non si metterà un punto. La Roma non deve sottovalutare l’Udinese. I giallorossi sono favoriti, ma l’Udinese ha fatto grandi risultati nelle ultime partite. Attenzione… La Roma deve guardare con attenzione ai friulani e questo vuol dire che non deve far giocare Mayoral, ma Dzeko…Pronostico di Roma-Udinese? Ics…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Io farei giocare Borja Mayoral, visto lo stato di Dzeko. E occhio all’Udinese, sta facendo ottimi risultati nell’ultimo periodo, si presenterà davanti alla Roma senza alcun timore reverenziale…l’Udinese è un grande pericolo per i giallorossi…Pronostico di Roma-Udinese? Ics…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Staffetta Dzeko-Mayoral? Ma no, mi aspetto che Edin faccia il titolare, a prescindere dalla fascia. Ha bisogno di giocare, se la tiriamo avanti un altro po’ rischi di finire tutto. La Roma ha bisogno dei tre punti, e deve recuperare il suo giocatore più forte…Pronostico di Roma-Udinese? Uno..”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il recupero di Dzeko deve essere graduale. A me l’ultimo Dzeko visto mi ha colpito per la sua inconsistenza. Lui viene celebrato per la sua storia, ma non è al storia che va in campo, altrimenti facciamo giocare Roberto Pruzzo… Non dico che sia un peso per la Roma, ma nell’ultimo mese non è stato un valore aggiunto… Pronostico di Roma-Udinese? Uno…”

Redazione Giallorossi.net