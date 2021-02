ULTIME DA TRIGORIA – Anche Reynolds lavora in gruppo. Ok Pedro, out Smalling

AS ROMA NEWS – Bryan Reynolds si allena in gruppo, ed è la prima volta che l’americano prende parte a una seduta di allenamento insieme a tutti i suoi compagni. Un’altra buona notizia per Fonseca, che oggi ha continuato a lavorare alla preparazione di Roma-Udinese.

Recuperato Pedro, che anche oggi si è allenato in gruppo, mentre non è ancora disponibile Smalling, che continua a lavorare a parte: il suo rientro è previsto a fine mese.

Il lavoro in campo di oggi è stato anticipato da una seduta video, quindi parte atletica prima di un focus tattico e chiusura della seduta dedicata ad esercizi sulla finalizzazione.

