AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di venerdì 12 febbraio 2021:

Ore 14:00 – La conferenza stampa di Paulo Fonseca alla vigilia di Roma-Udinese si terrà domani alle ore 13:30.

Ore 13:20 – Pedro parla a Roma TV: “Ho scelto i giallorossi perchè avevo voglia di provare un campionato diverso e di giocare per un club che è un po’ di tempo che non vince. Fonseca è un allenatore vincente, perchè prepara le partite sempre per vincere”. (Roma TV)

Ore 10:30 – Justin Kluivert potrebbe essere acquistato a titolo definitivo dal Lipsia: stando a quanto scrive la Bild, è infatti presente una clausola che permetterebbe al club tedesco di procedere con l’acquisto definitivo per una cifra che oscilla tra i 10 ed i 13 milioni di euro. (Bild)

Ore 10:25 – Tiago Pinto sta pensando di portare alla Roma qualche collaboratore di fiducia: uno potrebbe essere Pedro Ferreira, capo scout del Benfica. A fargli posto Cavallo, destinato a ricongiungersi con Petrachi alla Fiorentina. (Il Tempo)

Ore 10:15 – Nicolò Zaniolo mostra la sua vicinanza a Edin Dzeko pubblicando in questi minuti su Instagram una foto che li ritrae abbracciati, citando esplicitamente l’attaccante bosniaco al quale dedica anche un cuore.

Ore 10:00 – Mkhitaryan dice sì al rinnovo di contratto con la Roma, ma Raiola gli consiglia di prendere tempo. Si va comunque verso la fumata bianca, a breve ci sarà un incontro con Tiago Pinto per la firma. (Il Romanista)

Ore 9:45 – Mayoral giocherà contro l’Udinese, Dzeko titolare con il Braga. Fonseca decide per l’alternanza in attacco da qui in avanti. (Il Messaggero)

Ore 9:00 – Rivoluzione tra i pali della Roma a fine stagione: in uscita Pau Lopez e Mirante, a cui non verrà rinnovato il contratto. Fuzato potrebbe restare per fare il secondo a Musso, il primo obiettivo dei giallorossi per l’estate: l’argentino, 26 anni, costa 20 milioni. (Gazzetta dello Sport)

