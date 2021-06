“ON AIR!” – JURIC: “Un annuncio della Roma per il ventennale dello scudetto? Io ci credo”, PIACENTINI: “Venderei Smalling per riprendere Rudiger”, CORSI: “Per ora c’è poco da sognare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “E’ Icardi che propone al PSG le sue proposte. Ma fanno tutti così. Se Dzeko dovesse partire, in attacco servirebbe un investimento, servirebbe un centravanti forte almeno quanto Dzeko. Vlahovic? Su di lui ho dei dubbi pure io…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “I giocatori dell’Italia devono urlare “porca puttena” dopo aver segnato un gol, e sono pure tutti contenti. C’è pure l’articolo sul giornale. Siamo proprio messi male. Ma chi sono questi, alieni? Ma ce lo vedete De Rossi che dopo un gol in Nazionale urla porca puttena… Io non ci credo, povera patria. Sulla Roma, non cambia una virgola. Volevano prendere Xhaka, e invece si sono buttati su un altro scarso come lui che si chiama Douglas Luiz, un giocatore che per qualcuno è pure peggio… Però a me Xhaka è piaciuto quando l’ho visto giocare con la Svizzera, l’ho trovato intelligente tatticamente e con un passaggio preciso… Diciamo che c’è poco da sognare fino a ora. Belotti non gioca titolare nemmeno in nazionale, e davanti ha Immobile, mica Riva…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io Gollini non l’ho mai potuto vedere. E’ un mezzo portiere. A questo punto mi tengo Pau Lopez. A me non piace, non mi fa fare nessun salto di qualità, e per di più dovrei pagarlo 20 milioni all’Atalanta. Proprio no… Smalling? C’è la non incedibilità della Roma, e l’unico mercato possibile per non fare minusvalenza è solo la Premier. Io non credo che la Roma possa fare le barricate, visti i dubbi sulla sua integrità fisica. Davanti a un’offerta che non ti fa rimettere dal punto di vista economico, penso che la Roma lo lascerebbe partire. Ora è cambiata la prospettiva: l’anno scorso era il massimo a cui potevi aspirare, ora invece pensiamo che se va via Smalling ne può arrivare uno migliore. Io per esempio il “cannibile” Rudiger al posto di Smalling lo prenderei…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Se Smalling sta bene, per la Roma secondo me è difficile prenderne uno più forte di lui. Per me Smalling in condizione è tra i 15-20 difensori centrali più forti del mondo. Gollini? Con lui non risolveresti il problema portiere nella Roma. Allora meglio prendere un portiere che per un paio d’anni è abbastanza buono, e nel frattempo cerco il portiere del futuro…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Se ne sentono di tutte i colori, addirittura chi sostiene che domani per il ventennale dello scudetto della Roma i Friedkin annunceranno Cristiano Ronaldo…se davvero fosse così, perderei la ragione. Sarebbe un peccato se questo entusiasmo travolgente si affievolisse, e magari ci stanno tenendo nascosta una mossa per questa giornata qui. O magari invece non gliene frega niente di quella data lì, l’importante è che la facciano. E’ il momento di affidarsi a questi personaggi, dobbiamo affidarci a Mourinho. Anche per lui è il momento di passare alla storia per diventare colui che ha riportato alla Roma lo scudetto dopo oltre 20 anni…”

Marco Juric (Rete Sport): “La cifre giuste sembrano essere 17 per Xhaka, e 7-8 per Rui Patricio. Questi mi sembrano i prezzi corretti. Ibanez? Non mi sembra ci sia la fila per lui, e allora mi sa che Mancini, Kumbulla e Ibanez devono rimanere. A quel punto occhio a Smalling. Un annuncio domani? Io me lo aspetto. Da questa nuova proprietà mi aspetto qualcosa. C’è anche solo la gioia di pensare che qualcosa possa succedere, prima invece mancava del tutto. Io che accada qualcosa domani ci credo, passiamo da Ronaldo alla maglia nuova, ma qualcosa che rimanga ci sarà. Dobbiamo solo aspettare che la Roma ce lo comunichi…”

Stefano Agresti (Radio Radio)): “Dzeko ha mercato, è un’opzione per la Juve se resta Ronaldo, perchè se Ronaldo va via punteranno su un attaccante giovane. Ma Dzeko è anche un’opzione per il Milan se non arrivasse a Giroud. E poi c’è la questione portiere che è importante: la Roma ora ha sia Pau Lopez che Olsen…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mentre Rui Patricio non ha impressionato con il Portogallo, Olsen ha fatto molto bene con la Svezia. Per me è molto più forte Olsen di Pau Lopez…”

Redazione Giallorossi.net