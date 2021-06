L’Everton piomba su Smalling. E la Roma ora pensa alla cessione

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – L’Everton piomba su Chris Smalling. Il club inglese, fa sapere Sky Sport, ha chiesto informazioni alla Roma sul difensore ex Manchester United.

L’Everton è intenzionato a riportare il calciatore in Premier League. E la Roma non chiude a una cessione di Smalling dopo il suo ultimo campionato in giallorosso.

Per ora si tratta di primi colloqui tra i due club, ma se il club inglese decidesse di avanzare un’offerta soddisfacente per i giallorossi, il centrale inglese sarebbe destinato a salutare. A quel punto la Roma tornerebbe immediatamente sul mercato per acquistare un difensore centrale al posto di Smalling.

Fonte: Sky Sport