“ON AIR!” – LO MONACO: “Le parole di Ranieri su Pellegrini confuse e poco coerenti”, CORSI: “Venderlo a 12 milioni? Magari ci cascano…”, PES: “Bove verso il ritorno alla Roma, poi si cercherà una soluzione all’estero”

David Rossi (Rete Sport): “Il mio obiettivo è fare 27 punti nelle prossime 24 partite, che sarebbe già una media superiore a quella fatta fino a ora… Ranieri su Dybala ieri è stato duro…l’entusiasmo iniziale che aveva mi sembra già parecchio scemato, è già diventato “intensità no”, è cambiato tanto nel giro da pochi giorni. L’allenatore ha avuto modo di toccare con mano una situazione, quella che aveva portato De Rossi e la società a fare un certo tipo di valutazione. La quotidianità ci restituisce un Ranieri che ha modificato la sua idea su Dybala…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “De Rossi alla fine della stagione aveva detto alla società: “Questi me li cacci tutti“, poi una parte sei riusciti a darli via e una parte no. Ranieri quelle conclusioni che aveva tratto De Rossi dopo pochi mesi le ha tratte subito, lui ha più esperienza e se n’è reso conto prima. Può essere un vantaggio il fatto che Ranieri non debba guardare in faccia nessuno, non ha filtri di dover preservare Dybala, Soulè, Ndicka, Pellegrini…lui ha in mente un obiettivo, quello di salvare la Roma, e quindi non si porta in spalla nessuno…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io pretendo che la Roma faccia nove punti nelle prossime tre partite e poi vedere che succede dopo, sperando in qualche exploit. Perchè se vinci quelle tre, ma poi riperdi tutte le partite contro Milan, Lazio e Bologna stiamo da capo a dodici…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Rischio di svendere Pellegrini? Innanzitutto si svende qualcosa se tu hai una Ferrari ultimo tipo e la vendi a 30 mila euro. Un altro conto è se hai una Smart e la vendi a 30 mila euro…e in questo momento Pellegrini è come la Smart che vuoi vendere a 30 mila euro. Se ci danno 12 milioni, magari ci cascano… La Roma? Secondo me se batte il Lecce e lo fa bene, non 1 a 0 soffrendo ma 2 o 3 a 0, poi fa nove punti, ricomincia a giocare a pallone e arriva quinta….”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Se hai speso 23 milioni per Le Fee, io a Pellegrini non lo venderei mai a meno di 20 milioni… Secondo me Pellegrini domani gioca, soprattutto se non c’è Dovbyk e mette Dybala falso nueve…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Bove? Se sceglierà la strada del defibrillatore interno tornerà alla Roma, e poi o già a gennaio o a giugno bisognerà trovare una soluzione per il ragazzo. Quello alla Fiorentina sarebbe stato un trasferimento da 11 milioni di euro, ma ora passa in secondo piano. Tra l’altro perderebbe anche la nazionale. Anche col defibrillatore interno Bove ha un mercato all’estero, ma l’avventura con la Fiorentina, ma anche con la Roma, sarebbe terminata. La decisione sarà comunicata a breve…”

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport): “Le parole di Ranieri sugli arbitri vanno da un’altra parte rispetto a quelle di Ghisolfi. L’allenatore dice che tutti si possono lamentare, mentre il ds dice che gli arbitri hanno il mirino puntato contro la Roma, che è un po’ diversa la cosa. Non so perchè ci sia questa doppia comunicazione, con la proprietà che dice certe cose e con l’allenatore che invece fa più il democristiano Le Fee? Non puoi dover aspettare un anno un giocatore pagato 23 milioni. Ci sta per un giocatore che viene da un altro tipo di calcio, il problema è che ti porti dietro un costo di un cartellino frutto di una scelta di un ds che se lo immaginava titolare. Ranieri dice che potrà aiutare, e quindi non dico che parliamo di una bocciatura, ma di un lusso… Io spero che a gennaio non si ripeta questo errore, perchè deve essere comprato un giocatore che venerdì lo prendi e domenica è il titolare…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Ranieri ci ha detto ieri che ora inizia il campionato della Roma…quella frase è agghiacciante, ragazzi, è finito il girone di andata… E’ una dichiarazione di inferiorità, una presa di consapevolezza che può essere anche utile, ma un po’ mi intristisce. Spero di trovare sotto l’albero una Roma più tranquilla. Pensavo a una stagione difficile, ma non mi aspettavo questo disastro…La squadra di domani? Io penso a un 3-4-3, con Hummels, Mancini Ndicka, con Soulè, Dybala ed El Shaarawy davanti, e con Saelemaekers e Angelino sulle fasce…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Ranieri forse sta rivedendo un po’ le coppie a centrocampo. A questo punto penso che il regista titolare sia Paredes con Le Fee come alternativa, mentre Pellegrini più che Pisilli potrebbe giocarsi una maglia con Baldanzi, perchè per Ranieri non è un centrocampista box to box ma un calciatore della metà campo in su. A me le parole del tecnico ieri su Pellegrini mi sono sembrate forse un po’ confuse: tu con l’Atalanta stai perdendo uno a zero e ti serve mettere uno che faccia la lotta per reggere, e quindi nella sua idea devi difendere… Se Ranieri avesse detto: “Scordatevi di Pellegrini per un mese, ora va resettato e poi lo inserisco in una Roma che funzioni”, allora io me lo abbraccerei. Ma se lui me lo fa scaldare 40 minuti contro l’Atalanta, e poi sotto 1 a 0 non lo fa entrare perchè gli serviva un centrocampista box to box…non mi sembra coerente…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “Per me nemmeno Pisilli è un centrocampista box to box. Ranieri diceva che gli serviva un centrocampista con una certa fisicità in quel ruolo, ma non mi sembra che Pisilli fisicamente sia ancora così strutturato… Forse Ranieri dice certe cose su Pellegrini perchè è in difficoltà a difenderlo..”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se bisogna preoccuparsi? Certo che devi, anche se nella giusta maniera, senza ansia o disperazione, ma consapevoli che la partite ora sono di questo livello. Non devi stare a guardare la bellezza, ma essere concreto tenendo conto che il Lecce ha ripreso fiato e allora devi essere molto attento e concentrate. Ora devi mettere almeno sette punti nelle prossime tre partite, ma intanto vinci la prima… Ranieri ha troppa esperienza per non trasferire ai suoi ragazzi l’atteggiamento che serve…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Per la Roma tutti gli ostacoli sono da prendere in considerazione perchè la squadra deve ritrovare sé stessa…Ranieri ha avuto tre partite complicate, e le ha giocate in modo più che dignitoso, ma ora deve fare i punti. Ranieri ha messo a posto la squadra, che ha fatto progressi evidenti, ora non può sbagliare queste partite. Francamente penso che ci siano tutti i presupposti per far risalire la Roma, e non in tempi così lunghi…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “L’assenza di Dovbyk sarebbe un piccolo problema in più, ma la Roma ha la struttura tecnica per sopperire all’assenza dell’ucraino contro il Lecce. Non mi pare che Dovbyk abbia fatto dieci gol nelle ultime apparizioni… Io penso che la Roma vista adesso sia sufficiente per tornare a fare risultato. Sono stati commessi degli errori, ma la struttura tecnica è da prime posizioni e la squadra è destinata a tornare a fare risultati e ad affrontare una big guardandola in faccia…”

