“ON AIR” – PRUZZO: “Lo spogliatoio sa che Fonseca andrà via”, BERSANI: “Girone di ritorno ridicolo come l’anno scorso”, CORSI: “Il calcio è diventato noioso, serve una riforma”

David Rossi (Roma Radio): “Fonseca, che è una persona seria, ha detto che pensa solo a Roma-Atalanta, e ci ha riportato sulla terra, perchè stasera si gioca una partita molto importante… Non mi sembra che le squadre che avrebbero dovuto giocare in Superlega ieri abbiano fatto sta grande figura: il Milan le ha prese in casa dal Sassuolo, e l’Inter se l’è rischiata con lo Spezia…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Una cosa l’abbiamo capita: l’unica regola che viene applicata con severità assoluta è quella delle liste. Se sbagli a mettere un giocatore in una lista invece che in un’altra, perdi tre a zero a tavolino. Se poi fai i temponi o no, mandi in campo giocatori forse positivi, sposti le partite, non ti presenti sul campo, fai una superlega, lasci la Uefa, allora va tutto bene…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La cosa della Superlega è stata una bomba che ha scoperchiato i debiti delle squadre più importanti. Ora serve una riforma, anche del calcio. Serve più velocità, la gente vuole divertirsi, si parla di inserire il tempo effettivo di gioco…vedere un calciatore che sta sei minuti per terra a perdere tempo è una noia…Il calcio sta diventando noioso, parliamoci chiaro, qui in Italia è diventata una rottura di scatole che non finisce più. Ormai siamo costretti a vederci le partite dell’Atalanta, perché almeno gioca veloce e ha ritmo…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Ma per quale motivo una società di calcio oggi dovrebbe prendere Santon, Fazio e Pastore. Lo ha fatto l’anno scorso il Fenerbahce con Perotti, e non gioca da 5 mesi. Ma chi li prende questi giocatori, chi si prende questa responsabilità…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Credo proprio che Spinazzola possa farcela per il Manchester. Smalling chi lo sa…non lo sa nessuno. Fonseca più di 20 giorni fa ci diceva che sarebbe tornato in gruppo. E’ un terreno molto scivoloso, non si possono fare previsioni… La differenza di motivazioni stasera può avere un peso importante. L’Atlanta vincendo oggi può salire al secondo posto. Speriamo che la Roma faccia una partita vera stasera…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Non sarebbe un bel viatico arrivare a Roma-Manchester buttando le partite di stasera e di domenica. Giocare con l’idea di “quello che succede succede” non ti porta ad affrontare al meglio l’impegno dell’anno. La difesa del settimo posto è comunque fare il proprio dovere, essere professionisti e professionali, avere la testa giusta… Alla Roma sono pronti a chiedere conto alla fine della stagione di questi risultati in campionato. Ormai il campionato è andato, spero solo nell’amor proprio, ma non mi aspetto granché dalla squadra, c’è poco da chiedere… La Roma sta cercando un difensore centrale perchè, pur volendo tenere Smalling, non sarà un calciatore a cui chiedere 40 partite…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Zaniolo ne cambia una al mese… Questa è durata tanto, una ventina di giorni… Speriamo torni presto a far parlare il campo. Noi una speranza abbiamo, che è lui, il giocatore italiano più forte in prospettiva. Il calvario che ha subito ha fatto sì che si parlasse di lui solo per quello che fa fuori dal campo… La Roma il proprio dovere non lo ha mai fatto, il girone di ritorno è stato ridicolo, esattamente come quello scorso. Vinci una partita al mese. Dieci partite, quattordici punti, e la colpa non è solo dell’Europa League…”

Marco Juric (Rete Sport): “Io alla sfida col Manchester con due sconfitte e un pareggio, o peggio ancora con tre sconfitte, non ci voglio arrivare. Siccome una già l’hai persa, e quella di stasera è molto complicata. Ok l’Europa League, ma arrivarci con tre sconfitte sul groppone…anche no. Questa secondo me è l’importanza della partita di stasera, più che la difesa del settimo posto. Smalling? Fonseca può dire quello che vuole, ma ormai non ci conto più, e contro il Manchester ti mancherà anche Mancini…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Per me la Roma, anzi Fonseca, ha in testa solo le sfide contro il Manchester United e il derby. La Roma potrebbe arrivare anche ottava, il Sassuolo l’ha messa nel mirino. Molto del futuro dei giallorossi passa per la qualificazione in Champions ma anche dalla cessione degli esuberi. Ne stanno tornando indietro nove, difficili da piazzare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Oggi non è facile trovare le motivazioni giuste, anche perché lo spogliatoio sa che Fonseca andrà via. Gasperini ha tanto merito perché l’Atalanta è ormai una realtà, complimenti a loro. Di questi tempi non è facile fare calcio a certi livelli…”

