Roma, caccia all’allenatore: Allegri resta il preferito dei Friedkin

AS ROMA CALCIOMERCATO – Continua la caccia all’allenatore. La Roma a fine stagione cambierà guida tecnica, questo sembra l’unica cosa certa: il destino di Fonseca è ormai segnato, qualsiasi cosa succeda in questo finale di stagione.

I Friedkin vogliono inserire un allenatore scelto da loro, e il preferito della nuova proprietà texana è ancora Massimiliano Allegri, il cui futuro è ancora tutto da scrivere. Lo rivela l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora). Non è dunque tramontata del tutto la pista che porta al tecnico toscano, il preferito dei tifosi.

L’altro nome in lista è quello di Maurizio Sarri, la cui ombra, scrive oggi Leggo (F. Balzani), sta diventando sempre più grande dietro Fonseca. Il suo agente è segnalato in Italia e potrebbe tornare alla carica con Pinto per convincerlo ad assumere il suo assistito, il cui profilo si sposa con l’idea del dirigente di lavorare con una rosa ridotta.

Il sogno di Pinto era invece Nagelsmann, ma è stato spento sul nascere dallo stesso tecnico tedesco. Gli altri nomi caldi, rivela oggi il Corriere dello Sport, sono Juric e De Zerbi. Ma si tratta di seconde scelte.

Fonti: Il Tempo / Leggo / Corriere dello Sport