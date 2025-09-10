“ON AIR!” – ROSSI: “Il piano Friedkin? Per la stessa roba Pallotta era passato per infame”, LO MONACO: “Favorevole alla gestione dei texani, ma gli errori vanno evidenziati”, PRUZZO: “Non ho ben capito in che direzione si stia andando”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Dybala titolare col Torino? Secondo me no. Per me Wesley giocherà titolare. El Aynaoui è legato a Dybala, penso che sia in ballottaggio più per quel ruolo lì che non per quello a centrocampo. El Shaarawy dopo le prime due non penso che partirà di nuovo titolare…”

David Rossi (Rete Sport): “Stamattina ci siamo accorti che il piano Friedkin è: ricavi, stadio, Champions, scouting e plusvalenze. Loro sono arrivati dal Texas per dire: “Mo ve lo dico io come si fa“… per sta roba qua Pallotta era passato per infame… Per non aver rispettato il FPF, a City e al Chelsea gli hanno bloccato il mercato, e la Juve è stata squalificata dalle coppe, quindi sta ca**ata che il FPF vale solo per le altre non è vero… Nel 2025 ci siamo accorti che serve fare player trading e vendere i giocatori. Bisogna fare lo stadio, incredibile…arrivare in Champions, e non vincere la Coppa Italia…bisogna fare plusvalenze…incredibile! Però Sabatini prendeva le stecche, e Baldissoni era della Lazio. Baldissoni che ha chiamato il figlio Lupo, pensate un po’…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Domenica mi aspetto Dybala con Soulè. Secondo me se sta bene lui deve giocare dal primo minuto. Questa è la penultima settimana senza impegni, poi con le coppe inizieranno le rotazioni. Dybala ha bisogno di sentirsi ancora protagonista, ha bisogno anche lui di riprendersi la Roma dal primo minuto. Un utilizzo part time per un giocatore che guadagna otto milioni di euro l’anno mi sembra un tantino riduttivo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Non vediamo l’ora che cominci la partita di domenica, se dovessimo vincere arriveremmo tranquillissimi alla prossima…Quest’anno dobbiamo guardare bene le classifiche di Roma e Everton: se dovessero entrare entrambe in Champions, con la Roma terza e loro quarti, andremmo noi perchè piazzati meglio, ma se entrambe finissimo al quarto posto, in Champions ci vanno loro perchè l’Inghilterra ha un ranking migliore…Ora, è evidente che abbiamo più chance noi dell’Everton, ma pensate se succedesse una cosa simile…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Gasperini avrà da domani tutti a disposizione e comincerà a preparare davvero la partita contro il Torino. Non dimentichiamo che poi cominceranno le coppe, e se abbiamo qualche dubbio è sulla profondità della rosa…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Il piano in cinque punti dei Friedkin? Quello più attuabile mi sembra quello dei giovani, l’ultimo mercato ce l’ha dimostrato, si punterà su calciatori under 24, che è un modo per investire tecnicamente ed è anche un modo di patrimonializzare. Alla Roma è mancato proprio questo, giocatori che possano essere appetibili sul mercato e che ti permettessero di fare player trading e plusvalenze…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Il Corriere dello Sport oggi scrive che il monte ingaggi è stato tagliato, ma riporta i dati di un anno fa e non capisco il perchè. Quando su un dato si prende quello che favorisce l’articolo, mi sembra che lo si faccia perchè l’articolo deve andare in una certa direzione. Anche noi siamo favorevoli alla gestione dei Fredkin, perchè è molto solida dal punto di vista finanziario, però poi ogni tanto qualche errore si può anche mettere in evidenza, e noi lo abbiamo fatto. E questo atteggiamento critico non lo vedo nel Corriere dello Sport...”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “L’anno prossimo il monte ingaggio della Roma verrà tagliato con gli addi di Dybala e Pellegrini, basterebbero solo quelli per risparmiare 16 milioni. A meno che la Roma non voglia spalmare i loro ingaggi, non so cosa abbia in mente la società…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il piano in cinque punti dei Friedkin? Lo scouting non ho ben capito in che direzione debba andare, se andare a prendere ragazzi giovani, o se fare quello che stanno facendo, pagare carissimo dei calciatori che andrebbero presi, ma spendendo molto meno…Ranieri? Era risaputo che più di tanto non si potesse fare. Io non mi aspettavo che si spendessero 50 milioni per calciatori che sul mercato potevi trovare a prezzo più basso, e puntare su un attaccante che ti risolvesse i problemi nel decidere le partite. Non so quale sia la strada che la società sta percorrendo…”

Nando Orsi (Radio Radio): “L’acquisizione di Gasperini va anche nella direzione di prendere un allenatore che all’Atalanta gli ha fatto costruire uno stadio…lui ha fatto un lavoro non solo tecnico, l’ha fatta crescere anche economicamente valorizzando i giocatori. Però non è un percorso che si fa in pochi giorni. Non pensavo che alla Roma potessero arrivare sei giocatori in questo mercato, e l’allenatore deve capire che non si può avere tutto e subito…”

