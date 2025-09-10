ULTIMA ORA – Dal Brasile: Wesley in tribuna con la Bolivia per un problema muscolare

Notte amara per il Brasile, ma che allarma anche la Roma. La Seleção è caduta 1-0 contro la Bolivia nella sfida valida per la 18ª giornata delle qualificazioni al Mondiale 2026, decisa dal rigore trasformato da Miguelito.

Brutte notizie anche per i giallorossi: Wesley, che inizialmente era stato inserito tra i convocati per partire dalla panchina, è stato escluso all’ultimo dal ct Carlo Ancelotti. Il terzino destro giallorosso ha accusato un fastidio muscolare alla coscia, motivo per cui lo staff medico verdeoro ha preferito non rischiarlo e mandarlo in tribuna.

La Roma resta ora in attesa di capire l’entità del problema e gli eventuali tempi di recupero del giovane laterale, in vista della partita di domenica prossima contro il Torino.

