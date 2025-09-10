ULTIMA ORA – Dal Brasile: Wesley in tribuna con la Bolivia per un problema muscolare

Notte amara per il Brasile, ma che allarma anche la Roma. La Seleção è caduta 1-0 contro la Bolivia nella sfida valida per la 18ª giornata delle qualificazioni al Mondiale 2026, decisa dal rigore trasformato da Miguelito.

Brutte notizie anche per i giallorossi: Wesley, che inizialmente era stato inserito tra i convocati per partire dalla panchina, è stato escluso all’ultimo dal ct Carlo Ancelotti. Il terzino destro giallorosso ha accusato un fastidio muscolare alla coscia, motivo per cui lo staff medico verdeoro ha preferito non rischiarlo e mandarlo in tribuna.

La Roma resta ora in attesa di capire l’entità del problema e gli eventuali tempi di recupero del giovane laterale, in vista della partita di domenica prossima contro il Torino. 

  5. Eccole le nazionali trita giocatori che mietono vittime ai danni delle società. Mi domando solo come sia possibile che nel 2025 dove si gioca praticamente quasi tutti i giorni, nessuno chieda i danni che le nazionali provocano.

  6. Certo noi co sto giocatori che si fanno male ciavemo una iella speriamo che non sia nulla di grave Wesley ti voglio vedere in campo per domenica contro il Torino sempre sempre forza Roma

  8. Ste Nazionali di m….. sempre cosi tutti i santi anni. Farle a fine stagione le partite no è? devono costantemente distruggere il campionato

