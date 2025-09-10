La Roma cambia: il piano Friedkin in cinque punti

Non solo campo. Per la Roma dei Friedkin il futuro passa anche da conti in ordine, ricavi in crescita e un progetto di lungo periodo. Lo ha ribadito Claudio Ranieri, senior advisor giallorosso, con parole chiare: «Serviranno sacrifici, altrimenti il rischio è il cartellino rosso della Uefa». Un messaggio che non entusiasma i tifosi, ma che descrive la realtà di un club ancora stretto nei paletti del fair play finanziario.

L’obiettivo sportivo resta la Champions League, assente dal 2019. Un ritorno nella massima competizione europea garantirebbe almeno 40 milioni di ricavi immediati, cifra che potrebbe salire oltre i 60 a seconda del percorso. Una vera miniera d’oro, soprattutto per una società che ha bisogno di dare respiro al bilancio e rispettare il settlement agreement firmato con la Uefa.

Parallelamente i Friedkin hanno imposto una linea chiara sul monte ingaggi, già ridotto da 115 a 89 milioni negli ultimi anni, con l’uscita di contratti pesanti e l’ingresso di giovani con stipendi più contenuti. La strategia è precisa: sostenibilità economica, spazio ai talenti e rinforzi mirati.

Sul fronte delle infrastrutture resta centrale il progetto stadio a Pietralata, visto come il volano per triplicare gli introiti e garantire un futuro solido alla Roma. La tabella di marcia punta al centenario del club, stagione 2027-2028, ma l’iter burocratico dovrà accelerare. Intanto resta aperta anche la caccia a un main sponsor all’altezza, capace di portare nuovi ricavi già in questa stagione.

Ma la sostenibilità passa anche dalle plusvalenze. In caso di mancata Champions, un sacrificio eccellente diventerà inevitabile. Koné è tra i profili più appetibili, ma non è l’unico: eventuali cessioni andranno poi compensate con nuovi acquisti intelligenti, in grado di rafforzare la squadra e generare future plusvalenze.

Infine, lo scouting e il settore giovanile: due leve decisive per costruire una Roma “fatta in casa”, capace di lanciare talenti e ridurre i costi. Dopo anni di investimenti poco fruttuosi, Trigoria è chiamata a tornare al centro della mappa europea dei giovani.

