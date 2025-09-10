Roma, ecco i jolly di Gasp

A volte le partite si vincono in corsa, con i cambi, con quegli uomini che entrano e ti cambiano l’inerzia della partita. Sono i jolly, forse anche le carte a sorpresa, di certo calciatori che magari iniziano fuori ma potrebbero anche partire dal via, scrive la Gazzetta dello Sport.

Soprattutto oggi, nel calcio moderno, dove si gioca oramai in 16 e non più in 11. Basti pensare a Paulo Dybala a Pisa, ad esempio. Ecco, allora per Roma-Torino Gasperini un paio di carte a sorpresa ce le ha e si chiamano Tsimikas e Pellegrini. Gasperini da ora in poi dovrà per forza di cose allungare le rotazioni. Dal Torino in poi, infatti, in tre settimane la Roma dovrà affrontare sei partite, tra campionato ed Europa League.

La prima novità potrebbe essere proprio Lorenzo Pellegrini. Gasp lo sta infatti provando da mediano. l’allenatore la scorsa settimana è rimasto colpito dall’adattabilità al ruolo di Pellegrini, convinto che l’ex capitano giallorosso sia anche il centrocampista più tecnico a sua disposizione.

L’altra sorpresa potrebbe arrivare in fascia, dove per ora Angelino è ancora il titolare, ma poi bisognerà capire anche per quanto ancora. Da quella parte, infatti, da ieri c’è anche Tsimikas, appena rientrato dagli impegni con la Grecia.

