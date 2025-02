“ON AIR!” – COSENZA: “Stadio Roma? Tifo bosco, basta che se ne vadano i Friedkin”, BERNABAI: “Ranieri lasciato a gestire tutto, non è giusto”, ROSSI: “Con Pallotta i risultati non erano così diversi da quelli di questa Atalanta”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io sarei contento se la Roma riuscisse a rientrare stabilmente in Champions, si innescherebbe un circolo virtuoso di emozioni sportive e di incassi importanti che ti riporterebbe nell’élite del calcio italiano. Quando stai lì, la vittoria è una conseguenza, che è la grandissima pecca della precedente proprietà: era riuscita a fare questa cosa qui, ma poi le è mancata la vittoria. Non esisteva la Conference, ma la Coppa Italia c’era…”

David Rossi (Rete Sport): “Sotto la precedente gestione c’era una struttura societaria e i risultati tecnici, perchè per 5 anni siamo stati la seconda o terza forza del campionato, abbiamo fatto una semifinale di Champions, rubata tra l’altro, però non andava bene perchè non c’è stata la vittoria di un trofeo. Ora invece c’è stata la vittoria della Conference, ma manca tutto il resto…Se solo i risultati fanno la bontà di un progetto e allora a quel punto si guarda solo se hai vinto, e allora sei bravo, o se hai perso, e allora sei una mer*a…ma così allora è troppo facile. Allora non dovremo parlare del gol di Turone, di Roma-Siviglia…e non è proprio così…Quello che sta facendo l’Atalanta da otto anni è così diverso da quello che faceva la Roma in quei cinque anni dove arrivava seconda o terza? Però la gente diceva che quello era il primo posto dei perdenti…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Ranieri è lasciato solo a vestire una duplice veste molto ingombrante. Lui avverte un certo fastidio, è una solitudine in cui deve dibattersi. Le sue parole forse sono state mal interpretate, ma gli attacchi sono irrispettosi. Lui sta riportando la Roma a un livello di dignità, e questo deve avere un peso. La verità che lui dipinge è una realtà che per certi versi conoscevamo. E comunque certe tematiche non dovrebbe essere lui ad affrontarle e spiegarle…La Roma è una società completamente destrutturata, la proprietà non si fa sentire né vedere…ma questo gentiluomo di 73 anni deve gestire tutto lui? Poi qualche inciampo è normale farlo…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Ghisolfi ha indicato sei giocatori come prossimi punti fermi della Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Paredes, Konè e Dybala. In questo elenco mancano due giocatori: uno è Angelino, ma forse non è stato citato perchè è stato pagato solo cinque milioni. E l’altro è Dovbyk. Perchè non è stato nominato l’ucraino? E’ stata una dimenticanza, oppure per il prossimo anno si pensa a un centravanti con caratteristiche diverse? Perchè secondo me lui un buon mercato ce l’ha…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Rensch non mi sembra un titolare, è un buon calciatore, ma non mi sembra uno che ti possa fare la differenza. Alla Roma secondo me manca un’ala sinistra che possa farti 12 gol a stagione… Dovbyk? Io intravedo doti importanti nel giocatore, e secondo me sarebbe sciocco mandarlo via dopo avergli fatto fare un anno di apprendistato… Ranieri? La sensazione è che lui pensasse che ci fosse margine di manovra sul mercato, e poi è rimasto spiazzato e si è innervosito…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Quando c’è qualche polemica, come quella sulle parole di Ranieri, ecco che ritorna lo stadio…ora si ricomincia a scavare…Stavolta lo stadio faranno, non ci vedo incongruenze, manca per il miliardo e due, ma io sono convinto che lo faranno…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Stadio della Roma? Io tifo bosco in questo momento. Poi tiferò per ogni altra cosa che uscirà fuori, anche le farfalle di Monti Tiburtini, non è un problema…perchè questo è l’unico modo per cui i Friedkin se ne vadano via…Se devo tifare per degli immobiliaristi, allora tifo per i nostri, perchè devo tifarne altri? Il discorso è molto semplice: lo stadio porterà 75 milioni alla Roma, e considerando che già gliene diamo ora 30-40 dal botteghino, non mi sembra che sia una grandissima cifra in più. Sapete quanti soldi ha incassato il Bologna facendo quelle figure barbine in Champions? 36 milioni, esclusi i ricavi del botteghino. Se tu invece di spendere un miliardo e due per lo stadio, cerchi di fare una squadra seria, quei soldi li avresti già giocando Champions…Siccome io tifo per la Roma, a me dello stadio interessa zero…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Il progetto definitivo del nuovo stadio doveva arrivare a dicembre, poi è diventato inizio 2025, ora slitta di nuovo a fine aprile…Mi sembra che non ci sia tutta questa fretta, mi sembra più una cosa di propaganda, soprattutto politica, parlare di 2028 e parlare di scadenze…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Ranieri nervoso? Forse si è reso conto di problematiche dentro la Roma che non si aspettava, o che pensava si potessero risolvere da quando è arrivato. La Roma dal punto di vista dell’organigramma è sempre la stessa. Lui ha detto che bisogna aumentare il fatturato e stare in Europa il più a lungo possibile, e quindi è consapevole di questa difficoltà. E forse tutto questo non se l’aspettava…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Quella con il Porto è un crocevia stagionale. E’ una squadra con blasone, ma non è il Porto degli ultimi anni. E’ una squadra molto giovane, che ha cambiato tantissimo, e anche questa è una possibilità in più che hai per non aprire già le case al mare…Se vinci e passi il turno si aprirebbero degli scenari diversi, e la Roma deve essere brava a costruirseli…Campionato? Devi fare la corsa sulla Fiorentina, potrebbe bastare il settimo posto per arrivare in Europa League. Certo, serve una mezza impresa, altrimenti chiudiamo tutto e ci rivediamo a giugno…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Ranieri ha fatto 21 punti in campionato da quando è arrivato. Sapete quanti ne ha fatti la Lazio? 20…per cui recuperare non è semplice, sei troppo lontano e hai troppe squadre davanti. Io ho visto Lecce-Bologna, e se gli emiliani non avevano Skorupski, la perdevano…secondo me devi guardare partita dopo partita, non a sei giornate…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io non farei nessun calcolo, ma manco mezzo, giocherei partita per partita, coinvolgendo più calciatori possibili, valutando chi hai a disposizione per non trovarti a giugno a dover fare l’ennesima rivoluzione, che poi non fai mai. Le prossime partite sono tutte da potenziali tre punti, e può anche succedere che qualcuna lì davanti sbraga, e tu devi essere pronto. Però giocherai con squadre disperate, che potrebbero trovare la giornata di gloria… Pellegrini? E’ un calciatore che nella metà campo fa i danni in positivo, perchè ha quelle capacità di inserimento che hanno in pochi. Ma se la storia finisce, finisce… Su Dovbyk, se deve essere lui la riserva mi arrendo, perchè i numeri dicono che ha qualità, ma lui deve darsi più da fare…”

Redazione Giallorossi.net