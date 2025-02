ULTIME DA TRIGORIA – Rientrati Hummels e Paredes. Assente Ranieri volato a Brescia per motivi personali

AS ROMA NEWS – Dopo il giorno di riposo concesso da mister Ranieri ai suoi ragazzi, oggi la squadra giallorossa è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare in soli due giorni la sfida contro il Porto in Europa League, gara in programma giovedì prossimo alle ore 21.

Gruppo al gran completo, l’unico assente era proprio il tecnico testaccino, volato a Brescia per i funerali di Giorgio Pellizzaro, ex preparatore dei portieri della Roma, ma soprattutto suo ex compagno di squadra e collaboratore.

Per la gara di andata del playoff di Europa League l’allenatore giallorosso ha in mente di affidarsi ai migliori: torneranno titolari Hummels, Paredes e Saelemaekers. Da capire se giocherà Pellegrini o se il tecnico continuerà a tenerlo in panchina. Ballottaggio anche in attacco, con Shomurodov che insidia Dovbyk.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini