AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Nuovo appuntamento giornaliero all'interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di "brevissima" per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di martedì 11 febbraio 2025:

Ore 14:40 – HERMOSO CONQUISTA XABI ALONSO – Ottima partenza in Bundesliga per Mario Hermoso: il difensore spagnolo, scrivono in Germania, ha già conquistato Xabi Alonso: partito dal 1′ contro il Wolfsburg è stato il migliore in campo e giocherà titolare anche nel big match in programma sabato alle 18.30 contro il Bayern Monaco.

Ore 14:30 – ULTIME DA TRIGORIA: ASSENTE RANIERI – La Roma è tornata ad allenarsi oggi a Trigoria in vista del Porto: rientrati in gruppo Hummels e Paredes, assente invece Claudio Ranieri, volato a Brescia per motivi personali…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:50 – SAELEMAEKERS, IL MILAN CHIEDE 25-30 MLN – Il Milan ha alzato le richieste per Alexis Saelemaekers, arrivando a fissare il prezzo del cartellino del belga in 25-30 milioni di euro…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:10 – STIELER L’ARBITRO DI PORTO-ROMA – Sarà Tobias Stieler l’arbitro di Porto-Roma, partita valida per l’andata dei playoff di Europa League e in programma giovedì alle ore 21 all’Estadio Do Dragao. Il direttore di gara tedesco sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Christian Gittelmann e Mark Borsch, mentre il IV Uomo sarà Florian Badstübner. Il VAR è affidato a Sören Storks, l’AVAR invece sarà Christian Dingert.

Ore 10:00 – SARRI TORNA IN CORSA PER LA PANCHINA – Stando a quanto scrive oggi Leggo (F. Balzani), il nome di Maurizio Sarri è tornato in corsa per la panchina della Roma del prossimo anno. Sicuro invece l’addio di Ranieri, che passerà a vestire i panni del dirigente.

Ore 9:45 – STADIO, PROGETTO DEFINITIVO A META’ APRILE – La Roma riprenderà in questi giorni gli scavi archeologici nella zona di Pietralata e sarà l’ultima fase prima della presentazione del progetto definitivo del nuovo stadio, che sarà presentato intorno alla metà di aprile. Lo riferisce Il Messaggero.

Ore 9:30 – EL SHAARAWY, RINNOVO IN ARRIVO – Per Stephan El Shaarawy è in arrivo un rinnovo di contratto annuale a cifre nettamente al ribasso rispetto all’ingaggio attuale…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:10 – PELLEGRINI, CRISI TOTALE CON LA ROMA – Momento nero che prosegue per Lorenzo Pellegrini: Ghisolfi a parole lo ha tagliato fuori dal progetto Roma e Ranieri potrebbe tenerlo fuori anche contro il Porto. Le strade si separeranno a fine stagione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Ore 8:20 – GOURNA-DOUATH, ECCO QUANDO SCATTA L’ACQUISTO – Il quotidiano Il Tempo svela i dettagli dell’obbligo del riscatto di Lucas Gourna-Douath e le cifre esatte dell’accordo con il Salisburgo…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:40 – COL PORTO IN PALIO 10 MILIONI – La sfida contro il Porto nel playoff dell’Europa League vale 10 milioni di euro: sono i soldi che la Roma, tra incassi al botteghino, premi Uefa e diritti tv, potrebbe incassare se riuscisse a passare il turno e giocarsi anche gli ottavi di finale. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport.

