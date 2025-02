Calciomercato Roma, El Shaarawy resta: in arrivo il rinnovo con super taglio dell’ingaggio

AS ROMA NEWS – Per Stephan El Shaarawy l’avventura in giallorosso non sembra essere destinata a concludersi al termine della stagione. Il Faraone ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, ma la sua permanenza per un altro anno sembra essere quasi certa.

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna de Il Tempo, è in arrivo un rinnovo annuale per l’attaccante giallorosso con cospicuo taglio dell’ingaggio rispetto allo stipendio percepito attualmente. El Shaarawy, 32 anni, andrà a guadagnare 1,5 milioni di euro per la stagione 205/2026: attualmente ne percepisce 3,5.

Da risolvere poi la situazione legata al riscatto di Saelemaekers: il belga sembra intenzionato a restare nella Capitale, ma andrà trovato un accordo con il Milan. Probabile che nell’affare ci finisca Tammy Abraham, per il quale però andrà risolto il nodo stipendio: i rossoneri chiedono all’inglese di abbassare il suo ingaggio per favorire la permanenza a Milano.

Fonte: Il Tempo