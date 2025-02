Stadio a Tor di Valle, c’è la sentenza: “I politici facevano i propri interessi”

NOTIZIE AS ROMA – L’attesa per il progetto del nuovo stadio a Pietralata e gli echi del naufragio dell’impianto di Tor di Valle. La speranza per il futuro, si scontra con le paure passate. Da ieri è chiaro a tutti il perché fu impossibile durante l’era Pallotta proseguire con il progetto: politici, imprenditori e consulenti, hanno anteposto dei fini personali al beneficio della collettività, scrive l’edizione odierna de La Repubblica.

Ma con gli arresti fatti lo si era capito da tempo. Di quell’impianto ciò che resta sono solo le condanne emesse dal tribunale nei confronti di 9 persone. Ciò che resta è pensare al futuro, sperando in un finale diverso e migliore. Il nuovo stadio della Roma a cura dei Friedkin, sorgerà a Pietralata nel 2028, come riferito da Ezio Simonelli, presidente della Serie A. Ma il progetto definitivo adesso ancora non c’è. Era ottobre 2023 quando l’allora CEO Lina Souloukou assicurò che si sarebbe presentato il faldone in Campidoglio. Ma, dopo un anno di nulla, a novembre scorso è arrivata la promessa di Lorenzo Vitali. […]

Fonte: La Repubblica