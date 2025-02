Roma, col Porto in palio 10 milioni

AS ROMA NEWS – Dieci milioni di euro. Sono i soldi che la Roma potrebbe incassare, tra diritti tv, incasso al botteghino e premi Uefa, qualora riuscisse a battere il Porto nel playoff dell’Europa League e si assicurasse gli ottavi di finale, da giocare contro una tra Lazio e Athletic Bilbao.

La posta in palio per Ranieri e i suoi ragazzi, ma anche per i Friedkin, è molto alta. I conti languono e il bilancio ha bisogno di iniezioni pesanti alla voce “ricavi” per permettere al club di poter investire in estate. Visto che la zona Champions resta utopia, per i giallorossi proseguire il cammino europeo è di vitale importanza, sia sotto l’aspetto sportivo che economico.

Ranieri lo sa bene e per questo prepara la Roma migliore per la partita di giovedì al Do Dragao, stadio storicamente ostico per i capitolini: tornano Hummels e Paredes, ricaricati dai giorni di vacanza concessi dal mister e pronti a dare il supporto necessario alla squadra di esperienza. Spera anche Pellegrini, che ha giocato solo 45 minuti nelle ultime tre gare. In campo anche Saelemaekers, Konè, Dybala e Dovbyk.

Il Porto non sta vivendo una stagione particolarmente felice, ma resta un avversario temibile e di grande blasone, che in Europa va assolutamente rispettato. Ma per la Roma, vista la situazione difficile in campionato, battere i portoghesi e passare il turno sarà di vitale importanza.

