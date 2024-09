“ON AIR!” – CARINA: “De Rossi costretto a giocare col 3-5-2, vi sembra normale?”, FERRAZZA: “La gestione di Zalewski dimostra la grande confusione che c’è a Trigoria”, CORSI: “Baldanzi come Dybala, può diventare un problema”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Baldanzi fa una tripletta di grande bellezza con l’under 21. Ora non è che sia diventato un fenomeno assoluto, calma…tutti lo vorrebbero titolare domenica ma se gioca perchè non stanno bene gli altri è un conto, se gioca perchè ha fatto tripletta ieri è un altro. Pellegrini? Il leitmotiv ormai è che con lui, Cristante e Mancini si arriva sesti. Come al solito c’è una via di mezzo, non è che si arrivi sesti per loro. Secondo me sono tre buoni giocatori, che possono essere aiutati dallo stato di forma. Pellegrini se sta bene può diventare un ottimo giocatore… Lui l’anno prossimo va a scadenza, per cui la prossima estate o rinnovi o lo vendi…Quindi in questa stagione o si guadagna il rinnovo oppure la Roma comincerà a dirgli “trovati un’altra squadra”…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Zalewski? Ieri avevo detto che non sarebbe partito, oggi invece dico di sì. Penso che verrà venduto a meno di dieci milioni, intorno agli otto… Baldanzi titolare domenica? Penso di no, De Rossi gli preferirà Pisilli…Baldanzi però si è messo in luce con quei tre gol, e lui stava facendo comunque bene. E’ un’opzione domenica, e non per la tripletta, ma perchè sta facendo bene…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Zalewski ha già un accordo con il Galatasaray, sta solo aspettando che la Roma trovi un accordo con i turchi. La Roma chiede 11 milioni per ottenerne 8 più bonus. Ma se fino a un paio di giorni fa pensavo che non si sarebbe fatto, oggi dico che al 70% andrà via. Zalewski ha capito che con l’arrivo di Saelemaekers e il recupero di El Shaarawy avrebbe avuto poco spazio. Da una parte spero che a gennaio non ci sarà bisogno di fare mercato…se Saud esplode, allora magari potresti pensare di prendere il vice Dovbyk. Poi magari Shomurodov gioca domenica e fa doppietta…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Io penso che De Rossi non vorrebbe cedere Zalewski, per lui è un’alternativa in più… La Roma può arrivare al quarto posto, i giocatori li hai e il campionato non è dei più forti e si può sperare nella Champions. La squadra c’è, non stai più coi calciatori contati anche per le coppe. A parte i terzini, quelli non li abbiamo da anni…Se De Rossi riesce a mettere in campo una squadra e a non dare fastidio a nessuno, la Roma può arrivare. Baldanzi? Può essere un problema pure lui: se non può giocare Dybala, che ha il suo stesso ruolo, non può giocare nemmeno lui…Baldanzi doveva essere il vice Dybala, ma se non gioca manco lui, figuriamoci il suo vice…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “La gestione di Zalewski denota la grande confusione che c’è a Trigoria. Lui parte titolare con De Rossi in questa Roma, che non fa fare nemmeno un minuto a El Shaarawy. Poi improvvisamente ti arriva l’offerta e De Rossi ti dice “va bene, mandiamolo via”. Si parte in un modo e si finisce in un altro. Detto questo, io sarei contenta se Zalewski andasse via, per me è uno dei giocatori che rallentavano la crescita tecnica della Roma…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Io penso che a Genova rimarremo con la difesa a quattro, la curiosità è poi chi starà fuori ora che hai quattro centrali di grande livello. Hummels ha bisogno di più tempo, Ndicka con Hermoso non li vedo bene essendo due mancini, e allora penso che potremmo rivedere la stessa retroguardia di Torino, dove non hai preso gol. Davanti Dovbyk dovrebbe giocare, filtra fiducia sulla sua presenza a Genova. Secondo me Saelemaekers gioca ancora, e dall’altra parte il ballottaggio tra Soulè e Dybala resta aperto. Secondo me De Rossi deve scegliere, perchè portarsi dietro questo ballottaggio tutto l’anno non fa bene alla squadra…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Baldanzi quando è entrato nelle ultime partite una botta di adrenalina l’ha sempre data, però c’è da dire che nella Roma ha fatto zero gol. Io fra l’altro ce lo vedo poco nel ruolo di mezzala. Ballottaggio con Pisilli per Genoa? Penso che in quel caso sarebbe favorito Pisilli, che ha convinto anche De Rossi a Torino e sono convinto che si ritaglierà uno spazio più grande di quello che potevamo pensare. Baldanzi mi sembra più un’alternativa nel reparto offensivo. Io penso che De Rossi a Genova potrebbe fare Konè, Cristante e Pisilli…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Sarei stupito se Baldanzi giocasse titolare a Genoa. Se non avesse fatto quella tripletta, nessuno ne avrebbe mai parlato come possibile titolare nella Roma. Non dimentichiamoci che Pisilli ha giocato titolare contro la Juventus, e a rigor di logica dovrebbe essere titolare lui. Non dico che la tripletta di Baldanzi non sposta nulla, ma se l’allenatore della Roma si facesse influenzare parleremmo di un allenatore poco ponderato e poco efficace…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Baldanzi? Le Under 21 lasciano il tempo che trovano, io lo giudico su quello che ha fatto con la Roma, a me con la Roma non mi ha mai convinto. Cerchiamo sempre il cavaliere sul cavallo bianco che risolve i problemi: ci abbiamo provato con Soulè, ed è stato il peggiore in campo insieme a Dovbyk, ora ci proviamo con Konè, che però ha giocato appena 14 minuti…bisogna aspettare. L’unico che può cambiare le sorti della Roma è Dybala, che non è sicuro di un posto da titolare. Nessun altro della Roma vince le partite da solo… Un allenatore che tutta l’estate ha lavorato per giocare col 4-3-3, ora probabilmente si troverà costretto a giocare con il 3-5-2…ma vi sembra normale? Non è normale…Continuo a pensare che su De Rossi abbiamo un preconcetto positivo, secondo me è un ottimo allenatore, ma ha 40 panchine sulle spalle. Gli serve del tempo, e secondo me non lo stanno agevolando…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il mercato è iniziato in una maniera sulla base di un sistema collaudato, salvo poi ritrovarsi con due svincolati, due stopper che saranno stati presi per coprire le partenze di Smalling e Kumbulla…Abbiamo bisogno di capire cosa ha in mente l’allenatore. Penso che ci sia stata molta confusione. Il rapporto di De Rossi con i calciatori e con la società è ottimale, il problema è il campo: le prime partite sono state molto deludenti, dovevi vincere almeno in casa con l’Empoli. Ora c’è curiosità per capire come giocherà la Roma…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma ha avuto un avvio molto difficile, ma ha concluso il mini ciclo delle tre partite con un bel pareggio, e qualche segnale positivo lo ha dato. Vanno risolte delle questioni tattiche, e gestita la questione Dybala…”

