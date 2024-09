Sebino Nela torna nel giro del calcio: è il nuovo direttore tecnico dell’Academy Casalotti

AS ROMA NOTIZIE – Sebino Nela torna a calcare i campi di calcio, e lo fa nelle vesti di direttore tecnico dell’Academy Casalotti.

Altro colpo della società dilettantistica di Roma nord-ovest, che dopo l’esperienza con Giovanni Cervone come responsabile della scuola portieri lo scorso anno, quest’anno affida le chiavi della scuola calcio all’ex giocatore della Roma che accetta la sfida con entusiasmo.

“Siamo orgogliosi della fiducia che Sebino ha riposto in noi, il nostro lavoro prosegue con l’obiettivo primario che resta la crescita del ragazzo sia come uomo che come atleta“, ha dichiarato il presidente Simone Conte.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!