“ON AIR!” – CARINA: “Roma teatro dell’assurdo, si metta un punto a questa farsa”, ROSSI: “Siamo lo zimbello d’Europa”, CORSI: “Montella? Da noi massimo appoggio”, PRUZZO: “Ho paura che si possa peggiorare la situazione”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air

David Rossi (Rete Sport): “Ogni giorno che passa, siamo sempre di più lo zimbello d’Europa…Il presidente non c’è, l’allenatore nemmeno, il direttore sportivo conta meno di un caz*o, zero…non è stato interpellato quando è stato mandato via De Rossi e non lo considerano minimamente per il nuovo allenatore. L’altro giorno ha detto che la storia ci dice che è stato un errore esonerare De Rossi, e per questo probabilmente verrà cacciato… Il top dei nomi prendibili è quello di Allegri, e a parte che dubito che ti dica di si, perchè quello ti dice: “Se vengo lì per fare allenatore, amministratore delegato, direttore sportivo e della comunicazione, me ne dai 17 di milioni, non 7, e non so manco se accetto…”. Ma poi secondo voi se viene Allegri abbiamo risolto il problema? Secondo voi mette la mano in testa ai giocatori e quelli si mettono a correre e fare le sforbiciate?…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io prenderei Allegri, ma penso che alla fine prenderanno Ranieri. La cosa scandalosa è che siamo a martedì e ancora non c’è un allenatore. Ghisolfi a Londra? In questo momento è lui quello che ne esce peggio: nel migliore delle ipotesi è un passacarte dei Friedkin, non ha avuto voce in capitolo su Juric e nemmeno sulla scelta del nuovo allenatore, ma allora che sta a fare a Trigoria? Un rigurgito di dignità ce lo potrebbe avere…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “E’ veramente una vergogna quello che sta succedendo….secondo me i Friedkin stanno vendendo… Montella? Se deve venire Mancini, mi prendo Montella. Ma voi pensate che abbia la cattiveria per affrontare questo spogliatoio? Come calciatore era fantastico, come realizzatore era spettacolare, ma come allenatore… Io vorrei solo Klopp, ma se arrivasse Montella gli daremmo appoggio totale…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “In questi minuti sta scalando posizioni il nome di Vincenzo Montella…per lo meno non è laziale, almeno quello… Può risolvere il contratto con la nazionale turca se gli arriva l’offerta di un club, e mi sa che gli sta arrivando l’offerta…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Da quello che abbiamo ricostruito in queste ore, la sensazione che ho colto è che nella famiglia Friedkin ci sia una differenza di vedute, con Dan che cerca un profilo straniero alla Mourinho, senza però trovarlo, e Ryan, che invece ha conosciuto meglio la realtà romana e spinge per una soluzione italiana, dietro consiglio di Paratici che potrebbe aspirare a un ruolo di consulente esterno e un domani da dirigente. I tre italiani liberi sono Allegri, Mancini e Sarri, e anche Montella… Intanto domani a dirigere l’allenatore potrebbe essere Spugna…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “I Friedkin ancora non hanno deciso che scelta prendere, ed è questa l’aggravante: sono passate due settimane tra Firenze e l’esonero di Juric, e tu hai la colpa di non aver lavorato su una soluzione. Ora non sappiamo che profilo si sta cercando, è tutto aperto. Contatti ce ne sono stati diversi, e secondo me c’è stato anche chi ti ha detto “no, grazie”, come ad esempio Terzic… Io a questo punto mi aspetto un nome mai uscito, e questo secondo me è pericoloso… Coppia Allegri-Paratici? Su Paratici stanno arrivando diverse indicazioni…lui comunque è ancora squalificato, quindi per il momento fungerebbe da consulente esterno. La voce è che Paratici avrebbe consigliato ai Friedkin uno tra Mancini, Sarri e Allegri…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “I Friedkin una cosa sola di buono hanno fatto: chiamare Mourinho. La cosa assurda è il mix di presunzione e di mancanza di conoscenze. Io sono preoccupata… Chi prenderei? Farei una cosa folle: prenderei Ranieri per questi sei mesi, che ti fa la minestrina, e poi Luis Enrique a giugno… Se invece devo scegliere uno che rimane anche per il futuro, prenderei Allegri anche se non lo amo….”

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport): “I Friedkin sono a Londra perchè lì ci sono i procuratori più importanti. A Trigoria c’è solo un riportare quello che sta succedendo, le figure di Ghisolfi e Lombardo sono fortemente in ribasso. I calciatori? Ora hanno il deserto alle spalle, fanno gli stipendiati, ci mettono il minimo sindacale e non altro… Ghisolfi è una figura messa lì dopo 4 mesi di ricerche, ma mi sembra abbastanza inadatto al ruolo per cui era stato scelto…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Se l’allenatore individuato fosse un allenatore importante, mi viene da pensare che per accettare voglia avere con sé un dirigente importante. Penso ad Allegri o Mancini, sono tecnici che chiedano queste garanzie, ma anche sul mercato, sia in entrata che in uscita… La Roma è un manicomio, poi resta una grande piazza e una grande occasione…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Spero che venga messa la parola fine a questa farsa, non trovo altra parola per definire la situazione dentro la Roma. Sapevamo tutti quale sarebbe stato il destino di Juric, e invece siamo qui ancora con i casting a Londra, con la psicosi collettiva che vede i Friedkin prima a Ladispoli, poi in un albergo vicino a Via Veneto, e invece sono a Londra da giorni. Mi occupo da venticinque anni della Roma e forse dovrei fare un passo indietro, perchè questo sta diventando il teatro dell’assurdo. C’è un ds che propone il ritorno di De Rossi e non viene preso in considerazione, che quando va via De Rossi non viene nemmeno ascoltato anche sul nuovo allenatore da prendere. Sono i sei mesi più bizzarri che abbia mai vissuto… Paratici? Ripartiamo con un dirigente squalificato? Va bene tutto ormai…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io conosco la realtà di Roma. Dobbiamo aspettare per capire come finirà la stagione, ma i segnali sono sconfortanti… Il messaggio della Curva Sud era da prendere e capire, e invece si sta andando in una direzione opposta. I Friedkin sono proprietari e fanno a loro piacimento. Le cose stanno andando così e ora speriamo che non si peggiori, la paura è quella… che si possa peggiorare una situazione già critica…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Mourinho era l’allenatore che della Roma nascondeva tutto… Paratici? Qualcuno dimentica che c’è un processo penale, con delle accuse pesantissime che possono portare a delle condanne da 6 a 11 anni…il 5 dicembre comincia un processo proprio a Roma…aggiotaggio, falso in bilancio…ma di cosa stiamo parlando…”

Redazione Giallorossi.net

