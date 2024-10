“ON AIR!” – ROSSI: “Scambio Parisi-Zalewski? Vado a prenderlo a cavacecio”, DESIDERI: “Chi fischia Pellegrini fin dal riscaldamento non è un vero tifoso”, FERRAZZA: “Duri con lui, ma molto morbidi con Dybala”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Potrebbe essere una buona soluzione far giocare la Roma con un 3-5-1-1 contro l’Inter, con Pellegrini alle spalle di Dovbyk, e con un centrocampo più robusto formato da Pisilli, Cristante e Konè. In quel caso l’esclusione di Dybala sarebbe una scelta tecnica, perchè lui non ha veramente niente, sta bene, non ha lesioni. Le Fee titolare domenica? Sarei sorpreso se giocasse già con l’Inter…se ha rimesso il tutore dopo averlo tolto il giorno prima, immagino che non sia andata benissimo…”

David Rossi (Rete Sport): “Sarei curioso di sapere quali sono le richieste di contratto di Zalewski…Uno scambio con Parisi? Ma stai scherzando? Ci metto pure sopra un parente…lo andrei a prendere io Parisi a cavacecio, ma purtroppo andrà al Milan… Quando lo ha preso la Fiorentina ho rosicato tantissimo, per me sarebbe diventato il futuro terzino della nazionale, e fra l’altro era stato chiamato da Mancini. Poi dopo è sparito, inghiottito prima dal mio calcio di Italiano e poi dopo dal mio calcio di Palladino, due geni della modernità che hanno condizionato il suo impiego. Se Parisi venisse alla Roma, Angelino diventerebbe il braccetto fisso della difesa…”

Stefano Desideri (Rete Sport): “Nella Roma vedo tante cose strane, cose controverse…io sono del parere che se non sistemi bene la società è inutile fare altri discorsi. Il giocatore un po’ va a cercare alibi in questo, se ha una società forte invece pensa solo al campo. Fino a quando non si sistema quella cosa là, è inutile parlare di altro… I Friedkin? Penso che anche loro all’inizio avevano più euforia, affievolita col tempo. Questo è un vero peccato… Pellegrini? Chi lo fischia già nel riscaldamento non è un tifoso della Roma, perchè in quel momento stai facendo del male al giocatore e alla squadra. Poi lui può piacere o no, ma chi è più forte di lui? Quando la società sarà in grado di trovare sul mercato uno più forte di lui, ce lo metterà sul piatto e allora può essere venduto. Ma dati alla mano, trovatemi uno più forte di Pellegrini…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Abraham? Ve lo dico adesso: la Rokma sarà costretta a rinnovargli il contratto per poi ridarlo in prestito a fine stagione. Oppure sperare che qualcuno dall’Arabia Saudita si presenti con un’offerta faraonica. Però lui non ha giocato male con il Milan, tolto quell’episodio del rigore con la Fiorentina…poi sul fatto che non abbia i numeri del goleador, ormai è da tempo che è così…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Se Soulè fosse esploso, oggi non staremmo a preoccuparci di Dybala contro l’Inter, potevi pure tenerlo a riposo. Ma Dybala che ha? Non ha nulla. Non ha lesioni. Sembra che sia frenato dalla paura di farsi male, forse non crede in più nel contesto in cui sta. Siamo duri con Pellegrini e molto morbidi con Dybala. Quando uno è così bravo, sono più severa…mi aspetto di più dal primo della classe. Io sono contenta che Dybala sia rimasto, ma mi chiedo: Dybala che ha?…Perchè molto spesso si tira fuori quando non ha lesioni?…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Le Fee è pronto, e a questo punto giocherà contro la Dinamo Kiev, che è la partita più facile. Perchè con l’Inter se lo mangiano… Dybala? Nella Roma di Batistuta, se giocava o no se ne parlava minimamente, ma qua è il faro, è il Falcao o il Totti dei tempi. E’ l’unico che sa giocare bene a pallone in questa squadra, e se non gioca è un dramma. Ma non è colpa di Dybala…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma ha cercato di interpretare i dettami di Juric, alcune volte ci è riuscita, altre volte meno. Ma non ho visto una squadra scollata…Nuovi Pisilli? In Primavera si parla molto bene di Nardin e Mannini, anche se non siamo ancora in quella fase lì. L’anno scorso non ci sono state grandi scoperte dal settore giovanile, quest’anno potrebbero essere loro due le sorprese. Mourinho in quei due anni e mezzo ha fatto un lavoro importante coi giovani, ne sono usciti tanti, da Bove a Pisilli a Zalewski…ora bisogna vedere quanti riusciranno a tirarne fuori…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Celik è diventato incredibilmente un indispensabile della Roma. Le parole di Juric lo certificano, lo elogia tanto. Fra l’altro lo ha fatto giocare sia esterno che da centrale di una difesa a tre. Siamo riusciti a peggiorare la fascia destra della Roma. Poi mi auguro che Sangarè diventi il nuovo Dani Alves, però a oggi siamo riusciti a peggiorare la situazione, perchè Saud non è pronto per il calcio europeo. E dunque Celik ora diventa indispensabile. L’anno scorso almeno avevi un onesto calciatore come Kristensen…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La cosa di Dovbyk un po’ mi preoccupa, anche perchè domenica c’è l’Inter… Le Fee? Lo vorrei vedere, però 23 milioni mi sembrano tanti. Konè mi sembra meglio di lui. Per come vedo io il calcio le valutazioni dovevano essere invertite: il primo lo dovevi pagare 18, il secondo 23. Probabilmente se avessi risparmiato quei 23 milioni per investirli sul terzino destro sarebbe stato meglio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Le Fee? Speriamo sia arrivato il suo momento, anche se la partita non è la più semplice. Ma se stai bene, stai bene contro chiunque… La sosta per certi versi serve, magari per qualche giocatore della Roma può essere un toccasana… Quella di domenica è una partita importante, è un momento delicato ma anche con delle buone prospettive. Io credo che la Roma possa giocare una buona partita, sono curioso di capire a che punto siamo di questo percorso…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Roma-Inter non è semplice, e non so se sia opportuno mettere subito Le Fee, che non è altissimo rispetto ai giocatori che ci sono di solito a centrocampo nella Roma. Lui si libera della palla appena la tocca, sa dove metterla, è una caratteristica che pochi hanno e sono curioso di vedere come lo farà giocare Juric. Credo che se ha raggiunto un livello di preparazione ottimale, è un giocatore importante perchè sa giocare in tutti i ruoli…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Le Fee è un investimento importante, è ora che cominci a dare un contributo. Ghisolfi ci ha investito anche parte della sua credibilità, ora vediamo se Juric se lo farà giocare. La Roma lì in mezzo ha bisogno di prendere una direzione: Cristante e Paredes hanno un peso, ma il loro rendimento è discutibile. E dunque Le Fee e Konè potrebbero avere spazio. La Roma lì in mezzo non deve aver paura di cambiare, il cambiamento è un messaggio positivo da trasmettere…”

Nando Orsi (Radio Radio): “A Juric gli interessa poco avere le ali, ma una squadra dinamica che pressi. E non so se ce l’ha. Ha detto che Le Fee sposa le sue caratteristiche, ed è una cosa che non aveva mai detto dei suoi centrocampisti. Ora c’è l’Inter, che ha fatto partite sempre giocabili, non ha mai vinto 3 o 4 a 0 come faceva l’anno scorso tranne che contro l’Atalanta, e quindi si può giocare una partita un po’ più tranquilla. Non è una partita impossibile…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Dybala ha un problema di sanità calcistica, un giorno sta bene e poi al primo dolore si chiama fuori. Non è un combattente, è un argentino strano, non tanto di coraggio…Roma-Inter? Il pronostico è chiuso, ovviamente a favore dell’Inter…”

