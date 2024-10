Calciomercato Roma, non solo Beto: Jovic e Djuric gli altri candidati per il vice Dovbyk

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non solo Beto Tuncal. La Roma e Florent Ghisolfi sono alla ricerca di un vice Dovbyk da inserire in rosa, dato che Eldor Shomurodov non offre sufficienti garanzie.

Il centravanti guineense sembra essere il primo e più interessante nome in lista, e la Roma può sfruttare il canale preferenziale dei Friedkin qualora l’ex Udinese dovesse lasciare l’Everton. Ma non è così scontato che il club inglese voglia privarsi di lui a gennaio.

Ecco perchè Ghisolfi sta vagliando i nomi di altri profili prendibili a gennaio. Secondo l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani) gli altri obiettivi per l’attacco sono Luka Jovic e Milan Djuric.

Il serbo, 26 anni, è reduce da una buona annata in rossonero ma il Milan non ci punta e in estate ha cercato (senza successo) di piazzarlo altrove. Diverso il profilo del centravanti del Monza: il bosniaco, 34 anni, è un attaccante di grande fisicità, molto abile nel gioco aereo. Per lui sei presenze e due gol nel club brianzolo in questo avvio di stagione.

