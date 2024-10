Abraham, già finita la luna di miele col Milan: i rossoneri guardano altrove per l’attacco

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Sembra essere già finito l’amore che era sbocciato tra Tammy Abraham e il Milan.

Il centravanti inglese, trasferitosi alla corte di Paulo Fonseca con la formula del prestito secco, era apparso in gran forma nelle sue prime partite in rossonero. Lo stesso tecnico portoghese aveva usato toni entusiastici per lui: “Abraham è un giocatore che ho voluto sin dal primo giorno che sono arrivato qui perché è un calciatore differente. Porta alla squadra così tanta energia, e noi ne abbiamo bisogno”.

Parole importanti, che avevano spinto i media a parlare di un possibile acquisto a titolo definitivo da parte dei rossoneri già a gennaio, magari utilizzando la carta Saelemaekers, passato alla Roma con la stessa formula di Abraham.

Pian piano però questa sorta di innamoramento è andato spegnendosi. Le prestazioni di Tammy sono andate in calando, il giocatore fatica a segnare ed è riuscito anche a fare infuriare il suo allenatore calciando (e sbagliando) un rigore che non avrebbe dovuto tirare.

Oggi la Gazzetta dello Sport, quotidiano molto vicino alle vicende milaniste, parla di un ritorno di fiamma dei rossoneri per Jonathan David, centravanti canadese in scadenza con il Lille. “Abraham non convince“, titola il quotidiano. Tammy dovrà rimboccarsi seriamente le maniche se vorrà riprendersi in mano il suo posto da titolare in rossonero.

Fonte: Gazzetta dello Sport

