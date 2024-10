“ON AIR!” – LO MONACO: “Friedkin a un punto di non ritorno”, ROSSI: “Diano ascolto alle istanze della Sud”, PIACENTINI: “Un quarto d’ora di protesta non basta a risolvere i problemi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non sono d’accordo con la protesta della Curva Sud. La rispetto, perchè chi paga ha il diritto di protestare come meglio credono. Io però non lo farei, tanto non è che se fai un quarto d’ora di protesta magicamente si riscoprono i valori della romanista…i temi sono così sensibili che non basta un quarto d’ora di protesta per risolvere i problemi…non è che lunedì riprendono De Rossi e mettono Totti direttore generale… Mercato di gennaio? Io penso che l’anno prossimo non giocheranno più nella Roma né Dybala, né Paredes, né El Shaarawy…non so se da giugno o già da gennaio…”

David Rossi (Rete Sport): “La forma di protesta è civilissima, poi può essere condivisibile o meno. La Sud è da sempre un po’ il faro del tifo romanista…io mi permetto di dare un consiglio ai Friedkin, di ascoltare la Curva Sud, di dare seguito alle loro istanze, magari cercando di trovare una via di mezzo con le proprie esigenze imprenditoriali. La mission aziendale è la soddisfazione del tifoso, perchè se lo stadio è vuoto, le magliette non vengono comprate, e alle tv non ci si abbonano, l’obiettivo l’hai mancato…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Lo stadio Olimpico è uno stadio vecchio, complicato da raggiungere, e anche sfigato. E io lo abbandonerei. Ma c’è il rischio che non vedrò nemmeno quello a Pietralata… Il comunicato della Curva Sud? E’ una prosecuzione di una protesta che secondo me durerà tutta la stagione. Penso che sia arrivato il momento di fare qualcosa, ma i Friedkin stanno a giocare a golf, evidentemente hanno altri impegni…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Nel comunicato, per quanto duro, non c’è scritto “via Friedkin”, ma gli si chiede di cambiare marcia. Gli si dà un’altra possibilità. Credo che qualcosa di buono gli venga riconosciuto, però poi si è persa completamente la bussola, e ora gli si chiede di ricominciare. Perchè questa è una proprietà che ha vinto… De Laurentiis, senza i poteri forti del Nord, senza stadio di proprietà, senza chissà quale merchandising, sta facendo un gran lavoro e ci dimostra che si può provare a vincere”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Io vorrei che la Roma cominciasse a vincere, e i Friedkin hanno fatto promesse che non hanno mantenuto. E’ vero, Mourinho ha vinto, ma vorrei vincere cose più importanti, come lo scudetto e compagnia bella. La Curva riconosce che è ora di dire qualcosa a a questa famiglia, di svegliarsi e di fare qualcosa per cambiare. Tutto giusto, anche se io avrei messo anche tante volte di vincere uno scudetto…fateci vincere ecco…però questo è un inizio…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Ora c’è un blocco fondamentale di partite, cinque di campionato e due di Europa League, e tutti pretendiamo che Paulo Dybala torni protagonista di questa squadra. Diamo un senso a questa permanenza, siamo stati tutti felicissimi della sua scelta, altrimenti che sei rimasto a fare? Così come ci siamo esaltati dell’arrivo di Hummels, ora è il momento di vederlo in campo e all’altezza della situazione…”

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport): “In questo momento Paredes è il ventesimo della rosa, usato da Juric come sicurezza all’80esimo. Le scelte di Juric in mediana al momento sono Konè, Cristante, Pisilli: tre per due maglie. Le Fee ancora non lo considero per l’Inter ma nel gioco delle coppie penso che siano Cristante/Le Fee e Konè/Pisilli… Io domenica metto Konè, sperando che il piede si raddrizzi un attimo…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Frattesi era il giocatore che serviva alla Roma, ora speriamo di averlo trovato in Pisilli, che ha un po’ le stesse caratteristiche… Il comunicato della Sud? L’ho trovato irreprensibile… Non è una questione di risultati, ma di cuore, di anima, di storia, di rispetto, è questo quello che chiedono i tifosi della Roma… I Friedkin non hanno avuto l’umiltà di capire che avrebbero avuto bisogno di persone che sapessero di calcio, ma soprattutto di Roma e della Roma…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Con De Rossi avevi avviato un progetto che mi aveva convinto al 100%, all’interno di difficoltà che derivavano da una società totalmente assente, anche nelle persone. Le scelte di amministratori, di pochissimi dirigenti, di Ghisolfi ti lasciavano quantomeno col beneficio del dubbio. Da adesso non c’è nemmeno questo. La decisione di esonerare De Rossi segna un punto di non ritorno…questo non significa che non c’è più tifo per la Roma, ma che sono cambiati i rapporti…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Roma-Inter? Segnali positivi dall’infermeria, perchè hai ritrovato i migliori. E’ una partita che puoi giocare, cercando di capire quale sia la strada giusta per mettere tutti nelle condizioni migliori. Se hai Dybala, se hai Dovbyk, se hai recuperato i due difensori arrivati a inizio settembre, credo che la Roma sia pronta a giocarsi la partita…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “I discorsi sui pochi gol di Dybala non hanno molto senso. Dybala se c’è è un giocatore importante, è quello che ti cambia la qualità del gioco. A me la Roma così non piace, non riesco a vederla. Ci sono ancora dele situazioni che dovevano essere chiarite con alcuni punti di riferimento, altrimenti si trascina il problema. Parlo del centrocampo ovviamente…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!