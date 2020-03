“ON AIR!” – D’UBALDO: “Pallotta vuole vendere, se non sarà Friedkin cederà a qualcun’altro”, LO MONACO: “La Roma rischia di perdere 50 milioni da questo stop”, TRANI: “Tutti i club andranno in sofferenza”, FOCOLARI: “Giocatori milionari, le società smettano di pagarli”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Filippo Biafora (Tele Radio Stereo): “Per me Massimo Ruggeri era un padre. Era come un genitore, mi ha cresciuto dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista personale… E’ una notizia devastante… Lui non ha mai saltato una trasmissione anche in momenti difficili come quando è venuto a mancare la mamma…e allora anche noi dobbiamo andare avanti…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Nella notte è venuto a mancare Massimo Ruggeri. E’ una notizia devastante, sono letteralmente scosso… ”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “E’ scomparsa una persona perbene. Massimo Ruggeri ha segnato una pagina della radiofonia e della televisione locale. Lui ha segnato tante stagioni del modo di raccontare lo sport, con una leggerezza, con un’allegria… Oggi parlare è molto dura…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Questa emergenza Coronavirus non durerà fino al 3 aprile… Da quello che leggo, si potrà tornare ad uscire verso maggio, ma con tutti gli accorgimenti del caso. Per poter tornare a stare tutti insieme ci vorrà del tempo, penso il prossimo Natale…”

Ugo Trani (Rete Sport): “I play-off li puoi fare se lo decidi all’inizio, ma non puoi farlo per terminare la stagione…non mi sembra una soluzione giusta, così danneggi delle squadre. Perchè qui la stagione o la porti al termine o la sospendi. Ora se ricominci più tardi e vai oltre al 30 giugno devi studiare delle soluzioni per tutti quei giocatori che sono in prestito, altrimenti devi sospendere tutto. Questo stop inciderà su tanti aspetti del calcio italiano. Non soffrirà solo la Roma, ma tutte le squadre… Leggo che Zhang che rilancia…ma dove…su quale mercato, che non si sanno nemmeno le date… A me è venuto in un momento di follia calcistica l’idea che la Roma potrebbe prendere Sensi, visto che l’Inter pensa di darlo via…ma ora non si sa niente, quali sono i tempi, cosa vuoi programmare adesso…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “L’emergenza Coronavirus porterà a una crisi economica devastante…La Roma potrebbe perdere 50 milioni a causa di questo stop. La Serie A probabilmente ne uscirà molto ridimensionata. Difficile prevedere adesso cosa succederà esattamente….l’importante per ora è pensare alla salute delle persone. Dobbiamo stringerci insieme e affrontare questa minaccia che ha travolto la nostra Nazione. Ci sarà tempo poi per provare a ricostruire partendo dalle macerie, come abbiamo fatto già tante altre volte in passato…”

Franco Melli (Radio Radio): “Sento di parlare di calendari che mi fanno ridere, di giocare ad aprile, a maggio… L’unica verità è che non si sa niente…niente…niente…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Il calcio non può e non deve essere più come prima…tutti dovranno essere pagati di meno, tutti dovranno guadagnare di meno, dai giocatori, ai dirigenti… Almeno per un anno, poi si tornerò alla normalità economica, anche perchè sennò non si rimette in moto il paese… C’è gente che sta in vacanza, si riprende mentre sta al mare e si mette pure su Twitter…è una vergogna questa..”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ripartire il due maggio? Non credo… Io penso che noi come persone ne usciremo prima, ma il calcio è difficile…ma penso che si possa giocare a giugno, ma anche a luglio… I calciatori? Se non lavorano, non dovrebbero essere pagati… Se un bar chiude tre mesi, secondo voi al barista lo pagano? Le società per questi mesi non pagano! Noi non possiamo uscire se non per andare a comprare il pane e stiamo a pensare ai calciatori? Non vi fate illusioni, che il calcio tornerà subito ad essere come prima…non vi fate illusioni…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Se si continua così, la prospettiva è che chiudono tutti…Io immagino quello che succede nelle società di calcio…avranno difficoltà grandissime a incassare soldi di sponsor, e non avendo nemmeno i soldi degli incassi del botteghino andranno in grave difficoltà…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il vero dramma sarà che a pagarne le conseguenze saranno i campionato minori…la domenica ci sarà solo la serie A, forse la serie B…basta. Tutte le altre scompariranno…e anche le squadre giovanili sono destinate a sparire…”

Guido D’Ubaldo (Radio Radio): “E’ tutto fermo tra Pallotta e Friedkin, se ne riparlerà alla fine dell’emergenza Coronavirus. Anche la Roma è ferma a tempo indeterminato, tra oggi e domani si dovrebbe sapere qualcosa anche dall’Uefa. Altrimenti Pallotta troverà qualcun’altro a cui vendere, perchè nella sua intenzioni c’è vendere la Roma…”

