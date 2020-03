Su Calafiori garantisce Kolarov, cosi è rinato il mancino del futuro

NOTIZIE AS ROMA – Sedici partite e cinque gol. Non male per un giovane ragazzo della Primavera che un anno e mezzo fa ha rischiato di chiudere definitivamente col calcio a causa dell’intervento criminale di un coetaneo ceco.

E ora il diciassettenne è un titolare fisso della squadra di Alberto De Rossi. Prima dell’infortunio, sembrava correre veloce verso la Serie A. Poi il grave stop ne ha rallentato la crescita, ma solo momentaneamente.

Il giovane esterno giallorosso sembra un predestinato: Calafiori è già entrato da tempo nelle grazie di un certo Aleksandar Kolarov, uno che di terzini sinistri se ne intende. La Roma ha per le mani un tesoro da far crescere con calma.

Fonte: Corriere dello Sport, R. Maida