“ON AIR!” – FOCOLARI: “Oliveira non mi convince, andrebbe messo in panchina”, PIACENTINI: “Assurdo voler mandare via El Shaarawy”, MAGNI: “La rivoluzione non dovrebbe partire da lui”, CORSI: “Ginter? Mi dicono sia vero, ma…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Il Verona? A me Barak piace tantissimo. Ma anche Caprari sta facendo una grande stagione. Io spero che la Roma metta intensità, quello che non abbiamo visto spesso nelle ultime partite. Qualsiasi strategia hai intenzione di attuare, senza intensità oggi non vinci contro nessuno. La Roma è chiamata a dare una risposta collettiva, che deve essere la somma delle prove individuali che devono essere decisamente superiori alle ultime…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Ormai forse giusto Mbappè e Levandowski risolvono da soli le partite, e mi aspetto più coralità dalla Roma. Io penso che la Roma sabato continuerà a giocare a tre dietro, con Cristante che potrebbe essere quello che fa iniziare l’azione, quello che ci è mancato contro il Sassuolo. Poi magari il mister mi smentisce e fa giocare la squadra con i quattro dietro, visto che mancano due centrali…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Si dice che la Roma sta cominciando a muoversi per comprare giocatori a giugno, e mi dicono che la cosa uscita ieri, di Ginter, sia una cosa vera. Mourinho si sta interessando, il problema è l’ingaggio… La storia di Calvarese? I giornali fanno passare la Roma come indignata…ma di cosa? Calvarese non può entrare a parlare con l’arbitro, non è nemmeno un tesserato… Questo fa capire quanto sia poco cattiva e pronta la dirigenza giallorossa, un po’ come la squadra. Ricordo quando Pellegrini piangeva per il piccolo Gombar… Non c’è cattiveria, nessuno che caccia, manda via, si incazza… Io vorrei ricordare a Mourinho e ai Friedkin che la Roma è un club importante, e invece sembra una squadra di quelle che vediamo nei film…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Io tra un Sergio Oliveira a titolo definitivo a giugno e un Vecino a parametro zero, che ha giocato l’ultima partita tre anni fa, io mi prendo Sergio Oliveira. Il regista ideale per Mourinho? Lui non vuole il Pizarro o il Pirlo, lui vuole il Thiago Motta. Il regista di Mourinho è il volante alla sudamericana: è Xhaka, è Matic, era Makelele…lui vuole il giocatore fisico, che sa distribuire i palloni. Cristante per Mourinho sarebbe stato il perfetto vice-titolare…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma non corre grossi pericoli per la storia di Calvarese. El Shaarawy? Sinceramente lo terrei, parliamo del terzo marcatore stagionale dopo Abraham e Pellegrini… Il nostro sondaggio dice che il 70% dei votanti lo cederebbe, a me sembra assurdo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “El Shaarawy io me lo terrei, è un buon giocatore, e ha una sua versatilità. Ti permette ti fare più cose, ha qualità, e in doppia cifra ci va spesso. Io francamente me lo terrei, se devo andare a vedere chi cambiare non partirei da lui…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “L’Italia rischia di non andare ai mondiali per non essere riuscito a non segnare un gol alla Bulgaria, che è una squadra scarsa. Il Liverpool? Se c’era una squadra che meritava di vincere ieri era l’Inter, eppure tu vedi 0-2 e pensi che non ci sia stata partita. E invece non è così…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Il possibile play-off tra Italia e Portogallo? Per me chi ha vinto l’Europeo dovrebbe essere automaticamente qualificato per il Mondiale. Saltare due mondiali consecutivi sarebbe troppo per l’Italia…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma ha dei giocatori che ogni partita potrebbe essere quella buona per ripartire. Zaniolo è il giocatore più forte della Roma, tutti diremmo così, ma ha fatto due gol, ed è un attaccante. Lui deve dimostrare qualcosa di più, e così anche altri. Io tornerei alla vecchia formula con Cristante e Veretout, e rimanderei Oliveira in panchina. A me il portoghese non convince per nulla. La Roma poi deve giocare con più intensità e coraggio. La Roma spesso fa un gol e si ferma, oppure non riesce a farlo. Ha i giocatori, ha l’allenatore, e devono dar un segnale…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma rischia di passare un finale di stagione nell’anonimato, e non me l’appettavo con Mourinho. Deve invertire la rotta, non ha molte possibilità, ma qualcuna c’è. La piccola Conference potrebbe essere l’unica competizione che può dare una parvenza di senso alla stagione…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il Verona è una squadra che non ti dà respiro, che la mette sul piano del ritmo, che ti fa giocare partite scomodissime. Ha due giocatori come Barak e Caprari che possono inventare qualsiasi cosa. Ci vorrà una Roma del livello migliore…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!