Conte: “Al Tottenham vogliono giovani da far crescere. Bentancur e Kulusevski? Potremmo esserci indeboliti”

ALTRE NOTIZIE – Non sembra essere molto felice l’avventura di Antonio Conte nel Tottenham, club inglese che fatica a tornare ai vertici del calcio inglese nonostante siano passati sulla sua panchina allenatori del suo calibro o dello stesso Josè Mourinho.

Anche l’ex tecnico di Inter e Juventus non sembra destinato a vincere a breve con gli Spurs, e ai microfoni di Sky Sport si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. “A gennaio sono andati via quattro giocatori. Quattro giocatori importanti per il Tottenham, ne sono arrivati due. Quindi anche numericamente invece di rinforzarti potresti esserti, sulla carta, indebolito“.

Gli acquisti di Bentancur e Kulusevski non sembrano essere i calciatori che Conte sognava per essere immediatamente competitivo. “Bentancur e Kulusevski sono il prospetto ideale per il Tottenham – ha proseguito Conte -. Perché il Tottenham cerca giocatori giovani, giocatori da far crescere, da far sviluppare, non giocatori pronti. Questo è il discorso. La filosofia del club è questa”.

Parole che hanno il gusto amaro di chi è abituato a vincere senza aspettare la maturazione dei suoi talenti: “E’ inevitabile che se vuoi crescere più rapidamente e se vuoi essere competitivo più rapidamente hai bisogno di giocatori anche con molta esperienza perché poi portano ad aumentare l’esperienza anche nel tuo team. Ma ripeto, la visione del club ho capito che è questa”.

Resta da capire se la visione di Antonio Conte sia allineata a quella del club inglese. I dubbi restano, tanto che già si parla di una possibile separazione tra l’allenatore italiano e il Tottenham al termine del campionato.

Giallorossi.net – F. Turacciolo

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!