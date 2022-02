Repulisti Roma, anche El Shaarawy sul mercato

AS ROMA NEWS – Ci sono una serie di giocatori nella Roma che a fine stagione verranno messi nella lista dei cedibili, e l’elenco comincia a farsi molto lungo.

Sono in tanti ad avere deluso le aspettative, specialmente in relazione agli stipendi percepiti. Giocatori con ingaggi da top player, che però alla prova del campo non rendono affatto per quello che guadagnano.

E’ il caso di Stephan El Shaarawy, rientrato alla Roma quasi per acclamazione popolare: il Faraone era stato riacquistato da Tiago Pinto nel corso del mercato invernale di un anno fa a parametro zero, con un contratto fino al 2024 a 3,5 milioni, a salire fino a ben 4,5 milioni per l’ultima stagione.

Numeri da top player, ma solo quelli dello stipendio: l’attaccante 29enne per ora sta giocando poco per via di una serie di guai fisici che lo stanno limitando parecchio. Di fatto, tra il rientro dalla Cina, il periodo di riatletizzazione e le noie muscolari che lo hanno afflitto quest’anno, El Shaarawy ha giocato e segnato col contagocce.

Per Mourinho sembrava destinato a essere uno dei fedelissimi, ma i tanti infortuni (l’ultimo un problema al polpaccio che lo terrà altre due settimane fermo) lo stanno mettendo sempre di più in disparte.

A fine campionato la Roma farà le proprie valutazioni. Stando a quanto scrive oggi Leggo (F. Balzani), il Faraone è finito nella lista dei partenti insieme a Cristante e Veretout. Acquistato a parametro zero, da una sua cessione la Roma ricaverebbe una plusvalenza pulita. Si attendono offerte.

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!