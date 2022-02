Zaniolo-Roma, si lavora all’intesa. Juventus e Tottenham si defilano: ecco perchè

AS ROMA NEWS – Si continua a parlare del futuro di Zaniolo dentro la Roma sui principali quotidiani oggi in edicola.

Il talento giallorosso vorrebbe che il club mantenesse le promesse fatte (dalla vecchia dirigenza) sul suo rinnovo di contratto, ma per il momento Pinto frena viste le indicazioni arrivate dall’alto: i Friedkin vorrebbero che ogni discorso sui rinnovi venisse rimandato alla fine del campionato.

Zaniolo vorrebbe arrivare a guadagnare quanto Pellegrini e Abraham, e cioè toccare i 6 milioni di euro all’anno grazie dei bonus facilmente raggiungibili. La Roma vuole trovare un’intesa, anche per avere più potere contrattuale nel caso dovesse ricevere offerte per il proprio calciatore.

Offerte che per il momento non sembrano materializzarsi all’orizzonte: i due club che avevano manifestato un certo interesse per Zaniolo sembrano destinati a defilarsi. La Juventus infatti, dopo aver investito fior di milioni per Vlahovic, difficilmente potrà permettersi un altro investimento del genere a giugno.

Stesso discorso per il Tottenham di Paratici, che a gennaio ha deciso di puntare forte su Dejan Kulusevski. La Roma quindi si tiene stretta Zaniolo e punta a blindarlo con un nuovo contratto. Se poi dovessero arrivare offerte allettanti, dai 50 milioni in su, sia il club che il calciatore le valuteranno.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport