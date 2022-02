Sergio Oliveira resta, Maitland-Niles in bilico

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Destino differente per i due calciatori arrivati alla Roma lo scorso gennaio, rispettivamente da Porto e Arsenal.

Sergio Oliveira ha convinto già tutti, risultando decisivo nelle prime partite giocate con la maglia giallorossa. Dentro Trigoria, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini), danno praticamente per scontata la sua conferma a fine campionato.

Il centrocampo potrebbe essere completamente rivoluzionato la prossima estate: Veretout sembra ormai destinato a salutare, ma in bilico c’è anche Cristante. La Roma poi si priverebbe volentieri anche di Diawara, e una sistemazione sarà cercata per il giovane Darboe.

Chi invece non è affatto sicuro di restare è l’inglese Maitland-Niles. L’esterno dell’Arsenal non ha convinto del tutto in queste sue prime uscite in giallorosso, alternando cose buone ad altre decisamente meno. La Roma e Mourinho lo valuteranno nel corso dei prossimi mesi.