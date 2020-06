“ON AIR!” – SAVELLI: “Pallotta assente? Ma voi andreste dove vi prendono a pomodorate?”, MAGNI: “Debito triplicato, la sua era sta finendo nel peggiore dei modi”, CATALANI: “Roma non da quarto posto, la speranza è il crollo dell’Atalanta”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Se c’è uno a cui non gliene frega niente di chi è la Roma è proprio Vitek…a lui se c’è Pallotta o Friedkin non gliene può fregare di meno. Lui i terreni dello stadio li vuole comprare per poi rivenderli, e se a comprarli è Pallotta o un altro non gliele può fregare di meno… Schick? Non so se davvero lo prenderà il Real Madrid, ho qualche dubbio, ma se lo facesse la Roma aveva fatto male a comprarlo a quel prezzo? Schick che non rende è colpa della Roma, così come Nzonzi e Pastore…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Per me se fossero vere certe voci su Pau Lopez, sacrificherei molto volentieri il portiere. So che piace molto Gollini dell’Atalanta… E poi serve altro oltre a Pedro. Io penso si possa trovare di meglio di Kalinic, e poi bisognerà capire chi viene venduto. Questo gruppo poteva fare di più, anche se contro questa Atalanta non era facilissimo arrivare al quarto posto…Offerta cash di Friedkin? Pallotta ha già risposto, se il prezzo non è giusto non cambia il fatto che la proposta sia cash… ”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Diciannove anni fa la Roma vinceva il suo terzo scudetto. Mi fanno ribrezzo le persone che ancora oggi parlano male di Franco Sensi e che osannano Pallotta… Mi fanno schifo, pena, ribrezzo le persone che stavano con noi a magnificare questo presidente e che avevano capito subito chi era Pallotta, e poi cambiando radio hanno riabilitato Pallotta. E’ vendere la propria dignità… Pallotta probabilmente rimarrà se questa promessa dello stadio andrà avanti, ma con lui la Roma non ha mai vinto niente e i romanisti hanno ricavato solo insulti da questo personaggio e da tutti i mezzi personaggi che si è portati appresso…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Una cosa è il sentimento, quello c’è sempre e non ce lo può togliere nessuno, un’altra cosa è l’entusiasmo, l’allegria. Speriamo ci sia presto un minimo episodio, acquisto, frase, iniziativa che ci può far pensare di poter essere di nuovo entusiasti, perchè sta finendo davvero nel peggiore dei modi questa avventura di Pallotta. Ora bisognerà vedere quanto si trascinerà questo equivoco. Quante volte abbiamo sentito parlare Pallotta e i suoi dirigenti dei debiti a cui hanno dovuto far fronte una volta presa la Roma e di come si è ripercossa negli anni… Ma adesso se viene Friedkin questo discorso lo fa per altri venti anni. Perchè rispetto a prima il debito è triplicato… Se loro lo hanno fatto con quella situazione debitoria, ma quello che arriva adesso che ci deve dire?…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Pallotta ci ha messo per anni tanti soldi di tasca propria, e va ripagato. Se io mi costruisco una casa e i mattoni me li porto a mano, non è che ti arrivi bello bello e dici che te la compri a metà di quello che mi è costato metterla su. E’ una forzatura incomprensibile e anche brutta. C’è questo preconcetto per cui Pallotta non va bene. E’ vero che ci sono delle problematiche: il rapporto che non è nato con la tifoseria, il distacco che è aumentato, lui che non è venuto più a Roma… Ma tu andresti volentieri in un posto dove appena sbarchi ti tirano i pomodori? Io se so che in qual paese mi odiano tutti, io non ci vado lì, ma vado da un’altra parte, a prescindere dagli affari che ho in quel paese… Se io ho un ristorante dove cerco di offrire uno spazio gradevole ma mi sputano ogni giorno addosso, allora se c’è qualcuno che lo vuole rilevare ben venga. Ma se mi offri un terzo del suo valore, beh allora no…”

David Rossi (Roma Radio): “Da Pallotta si pretende che passasse sopra ogni cosa e venisse qui a Roma a farsi tirare i pomodori… Un’offerta deve essere adeguata al valore del club, e non della metà o due terzi. Devi darmi quello che vale, tenendo conto di quanto ho speso e di quanto tempo ho investito, perchè di tempo investito è stato tanto. Ricordo che si parlava di stadio nel 2020 e si diceva allora che era un lasso di tempo troppo grande, pensate un po’…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Cerchiamo di capire in che condizioni sarà la Roma, ma anche le altre squadre. Più che la Roma, bisogna capire come starà l’Atalanta. La Roma non è una squadra che può arrivare quarta, parliamoci chiaro, la nostra speranza è che l’Atalanta non sia più quella di prima. Tu hai un paio di giocatori che possono cambiare le cose, che sono Pellegrini, Zaniolo e Dzeko. Uno ha un affaticamento muscolare, l’altro non gioca, e l’ultimo ha 35 anni. Pallotta non è un presidente presente, dentro la Roma c’è un tutti contro tutti, la situazione sotto certi aspetti è drammatica…”

Dario Bersani (Rete Sport): “La situazione della Roma è stata paragonata a “Game of Thrones”, ma a me sembra più “Games of Stronz”… Il campionato? E’ ovvio che dipende dall’Atalanta, lo dice la classifica, se fa il suo e batte il Sassuolo poi dovresti fare 7 punti in più dei bergamaschi e vuol dire che dovresti recuperare 2 partite e mezzo su 12 che ne mancano. Però è altrettanto vero che questo reset dà alla Roma delle opportunità, come allo stesso Napoli, perchè sono squadre attrezzate e avrebbero anche solo nella giocata del singolo di svoltare le partite e cambiare la situazione di classifica…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Oggi è il giorno che ricorda il terzo scudetto della Roma. Erano gli anni d’oro delle due squadre romane, venti anni fa. Sensi fece la botta da matto acquistando Batistuta e quello fu il passo decisivo verso il titolo. Ma non solo l’argentino, era una squadra piena di talento e personalità, in difesa, a centrocampo e in attacco. Una gran bella squadra. Cafu-Candela la coppia di terzini forse più forte di tutti i tempi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “I tempi della Roma di Sensi con Montella-Batistuta-Totti chissà se e quando torneranno… Adesso c’è bisogno di rivitalizzare anche l’ambiente, altrimenti è dura. Quella del 2001 era una Roma già forte arricchita poi da un grande campione come Batistuta e poi con un Totti stratosferico…”

