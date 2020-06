Zappacosta al top: è il migliore in allenamento. E il Chelsea detta le condizioni per lasciarlo a Roma

NOTIZIE AS ROMA – Davide Zappacosta farà di tutto per dimostrare alla Roma di meritarsi una conferma. E ne avrà l’occasione: due mesi per arare quella fascia e convincere Petrachi (o chi per lui) a trattare col Chelsea per lasciarlo ancora a Trigoria.

Le premesse ci sono tutte. Stando a quanto scrive oggi “Il Messaggero” (G. Lengua), da quando la squadra è tornata ad allenarsi, Zappacosta è il calciatore che ha dato i migliori risultati durante i testi fisici, e Fonseca lo ha sempre inserito tra i titolari durante le partitelle.

Se anche sul campo darà piene garanzie, Roma e Chelsea si siederanno attorno a un tavolo per discutere del suo futuro. I Blues sono disposti a lasciarlo per un altro anno nella Capitale, ma a una condizione: che venga sottoscritto un contratto con l’obbligo di riscatto legato alle presenze.

Fonte: Il Messaggero