“ON AIR!” – ROSSI: “Fa male al cuore vedere Dzeko con un’altra maglia, ma l’operazione ci sta”, MAGNI: “Se è a ancora della Roma, a Verona deve giocare”, DI GIOVAMBATTISTA: “Edin ha litigato con Fienga, è stufo di aspettare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Federico Nisii (Tele Radio Stereo): “Ancora più adesso Mkhitaryan è chiamato a fare da leader in campo. Vedremo Carles Perez e Pellegrini dietro Mkhitaryan…oltre Villar non abbiamo altri giocatori offensivi da schierare dietro alla prima punta, dato che Kluivert è appena tornato dopo il Covid… Io non credo che ci sarà Dzeko, penso che forse ci sarà Milik ma in panchina…”.

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Pedro è sicuramente più allenato di Kluivert, io penso che lui 20 minuti possa giocarli…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io mi aspetto Dzeko con la maglia della Juve e Miilik con quella della Roma già da stasera… Ora la Roma ha alcune esigenze sul mercato: la prima è riprendere Smalling, un esterno e un vice Milik…”

Dario Bersani (Rete Sport): “A questo punto penso che sia molto più probabile che giochi Mkhitaryan come centravanti. Alla fine sto tormentone è finito così… Dopo l’infortunio di Zaniolo abbiamo sentito dire che non si poteva cedere Dzeko, che la nuova proprietà non si sarebbe mai privata di uno come Dzeko… Ora sono finite le cessioni? … Speriamo di avere presto un direttore sportivo che possa guidare il mercato, e non una serie di intermediari. La Roma ora è senza ds. Questa è la situazione. Io avrei iniziato dalla squadra dei dirigenti, ma andava fatto prima…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Se domani Dzeko è in organico della Roma, lui contro il Verona deve giocare. Questa cosa che potrebbe non giocare mi dà molto fastidio. Tu vai senza centravanti, avendolo in organico. Ci sono stati casi di allenatori che hanno mandato in campo giocatori che stavano per partire. E se Dzeko sarà ancora della Roma, lui secondo me domani deve giocare… Milik per Dzeko ci sta come programma di rafforzamento della squadra a medio termine, se nel frattempo prendi atto do un momentane indeobilmento e sei in gardo di compensare rinforzando difesa e centrocampo. Così riequilibri. Ma la Roma è arrivata quinta, e ora ti ritrovi senza i tre valori assoluti della squadra: Dzeko, Smalling e Zaniolo… L’impressione, spero sbagliata, è che si voglia bypassare questa stagione dal punto di vista tecnico…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Alla fine Milik viene alla Roma e Dzeko alla Juve…E c’è pure gente contenta che Dzeko che ne va, come facevano prima col povero Pallotta quando dicevano: “Visto che figata, abbiamo incassato 70 milioni”… Domani comunque penso che contro il Verona giocherà Dzeko, non sarà mica scemo Fonseca…”

David Rossi (Roma Radio): “Domani comincia il campionato, poi alle 20:45 la Roma sarà di scena a Verona. La Roma ha preso Kumbulla, un difensore moderno, che può crescere ancora molto. Rsipetto a Mancini e Ibanez mi sembra più stopper, più marcatore, e meno abile nell’impostazione di gioco. Dzeko-Milik? Siamo entrati nell’ordine delle idee che, salvo colpi di scena clamorosi, Edin andrà alla Juve e Milik alla Roma. Cerco di imparare qualcosa dalle situazioni: a certi ds si è mossa l’accusa che si è stati bravi a comprare ma non a vendere. Ci sono situazioni che vanno oltre la passione. Capisco che è difficile di accettare Edin con un’altra maglia, a me fa male al cuore, ma razionalmente è un’operazione che ci può stare per gli ingaggi e le età dei due calciatori… Domani gioca la Roma, che è il bene superiore. I giocatori vanno e vengono, la Roma rimane…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Dzeko si è stufato di aspettare, è da tempo che vuole andar via. Ho saputo che ieri Edin ha avuto un forte scontro con Fienga… La cessione di Under è un grande colpo a quelle cifre, il turco si è buttato via per colpa di una stile di vita non da professionista. I Friedkin devono dettare regole ben definite dentro Trigoria, e devono essere loro direttamente a controllare…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Il fatto che Dzeko vada via dalla Roma mi dispiace tanto. Lui ha fatto tutto: gol, assist, è stato leader in campo fino a diventare capitano…E’ brutto vederlo andare via. Pronostico di Verona-Roma? Ics…”

Franco Melli (Radio Radio): “La Roma compra, ma sta vendendo tanto forse troppo. Per me Dzeko alla Juve non sarà titolare, farà il comprimario. Dzeko è una persona seria, ma come giocatore la Roma ha fato bene a cederlo… Previsioni sulla classifica finale? La Roma al settimo posto. Pronostico di Verona-Roma? Uno…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Che la Roma chieda dei controlli medici sulle ginocchia di Milik è giusto, perché stai prendendo un centravanti che ti deve garantire per i prossimi cinque anni. Under venduto a 27 milioni? Grande affare, ancora non ci voglio credere… Pronostico di Verona-Roma? Ics…”

